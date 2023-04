Spalletti se la prende con Leao, interviene Maldini: zittito l’allenatore (VIDEO)

Clamoroso quanto accaduto stasera al Maradona durante l’intervallo di Napoli-Milan. Luciano Spalletti e Paolo Maldini sono stati beccati dalle telecamere

Napoli-Milan è in corso, e il risultato dice che il Diavolo di Stefano Pioli è tornato a fare la voce grossa. 0-4 in favore dei rossoneri infatti, un dato che contraddice le ultime voci e gli ultimi pronostici che hanno sempre dato per sfavorito il Milan. Ma prima del fischio d’inizio del big match è accaduto l’impensabile nel tunnel di ingresso sul campo. Una lite tra Spalletti e Maldini!

L’allenatore e il dirigente sono stati beccati dalle telecamere mentre se le scambiavano in maniera poco amichevole. Dal video che vi mostriamo sono evidenti i volti di Spalletti e Maldini adirati l’uno con l’altro. Il battibecco va avanti per un pò, fin quando il Direttore Sportivo non viene tirato via da Rafael Leao. Al momento tutto fa pensare che la lite verbale sia scaturita a causa dell’esultanza dello stesso giocatore portoghese, il quale avrebbe provocato la tifoseria napoletana.

Leao ha infatti mimato il gesto delle chiacchiere con le mani dopo il gol dell’1-0, scatenando l’ira dei fan azzurri e dello stesso Spalletti. Seguiranno aggiornamenti sulla questione.

