Brahim Diaz, che serata al Maradona: la dedica è speciale, impossibile non commuoversi (FOTO)

Brahim Diaz, tra i migliori in campo ieri sera a Napoli, ha esultato in maniera molto particolare ed intima dopo il suo gol.

Ieri sera il Milan ha sorpreso l’intero campionato di Serie A. Prestazione sublime e perfetta in casa della capolista Napoli e vittoria per 4-0 che non ammette repliche.

Tutti i calciatori scesi in campo al Maradona si sono comportati egregiamente, sia i titolari sia coloro che sono entrati in partita successivamente, partendo dalla panchina.

Elogio particolare va dato a Brahim Diaz, che ha disputato un’ora di gioco da campione vero. Giocata e assist per l’1-0 di Rafa Leao, rete del raddoppio che invece porta la sua intera firma, con tanto di dribbling in area napoletana e pallone in buca d’angolo.

Brahim Diaz emoziona e commuove: la dedica al nonno dopo il gol

Momento magico quello di Brahim Diaz con la maglia del Milan. Il numero 10 spagnolo, dopo aver regalato il passaggio del turno in Champions League con la rete segnata al Tottenham, sta continuando ad esaltarsi anche in campionato.

Quando il gioco si fa duro, il fantasista scuola Real Madrid non si tira indietro. Anzi, si esalta, come mostrato ieri a Napoli con le giocate sopra la media ed una prestazione davvero concreta e determinante.

Oltre all’assist ed al gol, Diaz ha fatto emozionare molti tifosi anche con un gesto simbolico. Dopo aver realizzato la rete del momentaneo 2-0 rossonero, lo spagnolo ha esultato alzando le dita al cielo, in un momento intimo e spirituale che ha colpito diversi tifosi.

La spiegazione di tale gesto è arrivata dai social: Brahim Diaz dopo la partita, oltre a scrivere di tutto il suo entusiasmo per il successo a Napoli, ha anche dedicato la vittoria al nonno. L’uomo è scomparso da pochi giorni ed evidentemente il giovane calciatore era a lui molto legato.

🔥🔥 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 è 𝐥’𝐀𝐂 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧!!! 🔥🔥 ➕3️⃣ grande partita di squadra, Andiamo! ❤️🖤 @acmilan 😇 Questo gol è per te, nonno. DEP 🙏🏻#ForzaMilan pic.twitter.com/Q0VA3ljQ5v — Brahim (@Brahim) April 2, 2023

“Questo è il Milan! Grande partita di squadra, andiamo! Questo gol è per te nonno. Riposa in pace” – ha scritto Brahim nel post pubblicato su Twitter che racchiude tutte le sue emozioni di ieri sera. La dedica commovente per il parente scomparso dimostra anche la genuinità d’animo del 10 milanista.

Brahim Diaz ed un futuro ancora da scrivere

Il Milan si gode un Brahim Diaz forse mai così incisivo e in forma. Ma il problema ora è un altro: capire cosa sarà dello spagnolo al termine della stagione 2022-2023.

Il Real Madrid è ancora proprietario del suo cartellino e il Milan, per trattenerlo, dovrà discutere con le merengues dell’eventuale riscatto definitivo. Non sarà semplice, visto che da Madrid fanno sapere di voler tenere in rosa Diaz come alternativa di lusso agli attaccanti titolari.