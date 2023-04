Calabria, il messaggio dopo Napoli-Milan è chiaro: la citazione non lascia spazio a dubbi (FOTO)

Davide Calabria ha lasciato un messaggio social che va a chiamare in causa un mostro sacro dello sport mondiale.

Il ritorno da titolare è stato più positivo che mai. Davide Calabria ieri sera ha trascinato il Milan da capitano a battere il temutissimo Napoli con un punteggio clamoroso.

Calabria, che era rimasto ai box per una lesione muscolare per diverse settimane, è ritornato finalmente a dominare sulla corsia di destra, con personalità e grande senso della posizione.

Ieri aveva forse il compito più difficile: frenare le scorribande di Kvicha Kvaratskhelia, il fenomeno georgiano che da inizio stagione fa ammattire tutte le difese di Serie A.

Calabria e la citazione a Kobe Bryant dopo Napoli-Milan

Missione compiuta per Calabria, che ha limitato nettamente le giocate di Kvaratskhelia e ha evitato al numero 77 del Napoli di essere incisivo e determinante. Una prova impreziosita anche da qualche giocata positiva e precisa in ripartenza, dando il là all’azione dell’1-0 di Leao.

Grande gioia e soddisfazione per il capitano del Milan dopo il 4-0 del Maradona. Calabria ha utilizzato il proprio profilo Instagram per celebrare un successo scaccia-crisi contro la rivale e dare il via ad una fase molto calda della stagione.

Sui social ha anche postato una story muta ma dal grande significato. Ovvero la foto del compianto campione di basket Kobe Bryant. Il riferimento è chiaro: Calabria ha voluto citare il discorso del “Job’s not finished“, riprendendo la celebre frase di Bryant, detta in occasione dell’intervista post gara 2 delle Finals NBA del 2009 contro gli Orlando Magic.

Un monito a non adagiarsi troppo sugli allori ed a proseguire il proprio lavoro verso gli obiettivi più importanti. Calabria ha solo ripreso questo stimolo, già utilizzato in passato da mister Stefano Pioli.

Infatti l’allenatore del Milan circa un anno fa, durante la volata Scudetto del 2022, fece vedere ai suoi il video di Kobe Bryant proprio per stimolarli a non dare nulla per scontato, bensì lavorare e battersi fino a che l’obiettivo tricolore non fosse diventato realtà.