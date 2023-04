Calciomercato Milan, l’annuncio del presidente: “Parte a giugno”

Arrivano dichiarazioni importanti sul futuro di uno degli attaccanti spesso accostati anche al Milan: ha parlato il presidente del suo club.

Il reparto offensivo rossonero sarà oggetto di cambiamenti nella prossima sessione estiva del calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già studiando alcune operazioni per il futuro.

Sia sulle fasce sia al centro sarà necessario intervenire per aumentare la qualità e anche l’incisività negli ultimi 20-25 metri. C’è bisogno di alcuni giocatori capaci di dare maggiore contributo in termini di gol, assist e giocate decisive. Il Milan si regge troppo su Rafael Leao e Olivier Giroud, gli altri davanti non danno abbastanza. Tra l’altro, la permanenza del portoghese dipenderà dal rinnovo e quindi non è affatto sicura. Invece, l’ex Chelsea presto firmerà il nuovo contratto.

Calciomercato Milan, chi sarà il nuovo goleador?

I tifosi del Milan si aspettano una buona campagna acquisti estiva da parte della società, che nell’ultima sessione non ha esattamente convinto. Dei volti nuovi solo Malick Thiaw si è preso un ruolo da protagonista finora. Non bisogna sbagliare. Tra i rinforzi tanto attesi c’è l’ingaggio di un nuovo bomber che possa alternarsi con Giroud al centro dell’attacco.

Uno dei nomi accostati al Diavolo in queste settimane è Mateo Retegui. Gli osservatori rossoneri lo stanno seguendo, però al momento non c’è nessuna trattativa in corso. Il nuovo centravanti della Nazionale maggiore italiana interessa anche alla Lazio e all’Inter, che viene data in vantaggio da molti.

Ezequiel Melaraña, presidente del Tigre, ha parlato del futuro di Retegui in un’intervista concessa a Tyc Sports: “Tutto lascia pensare che sarà venduto a giugno. Ci sono diverse società europee interessate. Una volta chiuso l’affare con il Boca Juniors, noi acquisiremo il 50% dei diritti e saremo coinvolti nell’operazione“.

Retegui tra Boca Juniors e Tigre

Il cartellino di Retegui appartiene al Boca Juniors, che lo ha ceduto in prestito al Tigre con un’opzione che prevede la possibilità di assicurarsi il 50% dei diritti economici su di esso. Basta versare 2,4 milioni di euro. Di conseguenza, il club con sede a Victoria incasserà la metà del futuro prezzo di cessione del calciatore.

Attualmente la valutazione di Retegui si aggira sui 15-20 milioni. Non piace solamente alle squadre della Serie A, ovviamente. Ce ne sono anche in Premier League, Liga e Bundesliga. In attesa di conoscere il suo futuro, al centravanti italo-argentino non rimane che cercare di segnare più gol possibili per mettersi in una buona posizione in vista del calciomercato estivo.