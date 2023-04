Infortunio Osimhen, da Castel Volturno: come sta l’attaccante del Napoli

Le ultime sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli che ha saltato per infortunio ieri il Milan.

Una delle attenuanti del Napoli per la sonora sconfitta di ieri sera contro il Milan in casa è sicuramente l’assenza del suo uomo più forte. La mancanza del termine offensivo tanto acclamato.

Victor Osimhen ha saltato il big match del Maradona di ieri per un infortunio muscolare delicato, rimediato in Nazionale durante le ultime gare con la maglia della sua Nigeria.

Osimhen ha rimediato ufficialmente una lesione distrattiva all’adduttore. Stop muscolare che potrebbe tenerlo fuori anche 20 giorni, ma tale tempistica dipenderà molto dalla reazione muscolare dell’attaccante classe ’98.

Le ultime sugli infortunati in casa Napoli

Il rischio e la paura, per il Napoli di Spalletti, è che Osimhen resti fuori anche per altre gare future. Non solo la sfida di ieri persa per 4-0, ma il nigeriano potrebbe saltare pure l’andata dei quarti di Champions League, prevista per mercoledì 12 aprile a San Siro contro il Milan.

Intanto da Napoli arrivano gli aggiornamenti in merito. Oggi allenamenti a Castel Volturno, con Osimhen alle prese con le terapie di rito per iniziare il recupero dal suddetto infortunio. In settimana il numero 9 della squadra capolista dovrà effettuare nuovi esami strumentali per valutare l’andamento di tali terapie. Solo a quel punto si capiranno i reali tempi di recupero.

Chi è in ripresa è il terzino polacco Bartosz Bereszynski. L’ex difensore della Sampdoria ha svolto quest’oggi un lavoro personalizzato sul campo ed è in discrete condizioni, tanto da sperare in una convocazione già venerdì sera contro il Lecce. Niente di grave invece per Mathias Olivera, ieri assente contro il Milan: la lombalgia dovrebbe passare nel giro di pochi giorni.

Osimhen nei giorni scorsi ha dichiarato sul suo infortunio: “Mi prendo 10-12 giorni di riposo per ritornare al meglio, in Champions ci sarò”. Una speranza che deve però essere avvalorata dai miglioramenti all’adduttore, zona sempre molto delicata quando si tratta di lesioni muscolari.