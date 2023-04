Marco Asensio, il Milan è in corsa: arriva la conferma

Il Milan monitora la situazione di Asensio, in scadenza con il Real Madrid e colpo sicuramente difficile: in Italia confermano l’interesse.

La lista dei giocatori con contratto che scade a giugno 2023 è fatta da nomi molto interessanti. Uno di questi è certamente Marco Asensio, uno che farebbe comodo a tantissime squadre nella prossima stagione. Anche a quella guidata da Stefano Pioli.

L’esterno offensivo maiorchino sarebbe perfetto sulla fascia destra del Milan nel “vecchio” 4-2-3-1 o in un eventuale 4-3-3. Ha qualità ed esperienza che rappresenterebbero un grosso upgrade in un ruolo nel quale sarà sicuramente necessario rinforzarsi. Uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers potrebbe partire nel prossimo calciomercato estivo. I tifosi già in estate speravano che la dirigenza prendesse una nuova ala, però non è arrivata. Operazione rinviata.

Calciomercato Milan, Asensio monitorato: affare complicato

Ingaggiare Asensio è tutt’altro che semplice. Oggi guadagna uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti annui e cerca un contratto più ricco. Inoltre, il suo agente Jorge Mendes chiede una cospicua commissione per sé. Le chance di vedere il giocatore del Real Madrid con la maglia rossonera sono poche.

Nonostante gli ostacoli presenti, il Milan comunque monitora la situazione. Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb si è così espresso sull’argomento: “Il club rossonero sta ancora pensando ad Asensio. Un’opportunità importante, anche se molto dipenderà dalle richieste economiche del calciatore. E dalla concorrenza, dato che anche l’Arsenal è fortemente interessato“.

Da tempo l’Arsenal viene indicato in pole position nella corsa all’esterno del Real Madrid. I Gunners, primi nella classifica della Premier League, hanno le risorse economiche per accontentare lui e Mendes. In generale, i club inglesi hanno un potere d’acquisto molto superiore ed è complicato competere quando in ballo ci sono determinate cifre. Per il Diavolo sarà davvero complicato assicurarsi il 27enne maiorchino, che piace molto a Paolo Maldini.

I numeri con il Real Madrid

Asensio è cresciuto nel settore giovanile del Maiorca e nel 2015 è approdato nel Real Madrid, con il quale ha messo insieme 56 gol e 29 assist in 269 presenze. A volte è stato criticato per non avere un rendimento costante, però il suo talento non è in dubbio e chiunque riesca a ingaggiarlo fa un affare.

I Blancos già nello scorso mercato estivo erano disposti a venderlo, visto che la trattativa per il rinnovo non decollava e il club voleva evitare di perderlo a parametro zero. Gli oltre 40 milioni richiesti per il suo cartellino hanno allontanato ogni pretendente e il giocatore stesso non era convinto di partire, perché la sua priorità era provare a convincere il Real Madrid a prolungargli il contratto.

In questi mesi i contatti tra la società e Mendes non hanno portato a un accordo. Non è escluso che le parti possano accordarsi, però più il tempo passa e più c’è la sensazione che il maiorchino possa cambiare maglia.