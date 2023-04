Matteo Politano lo fa ancora, beccato dalle telecamere: gestaccio alla Curva Sud (VIDEO)

Un gesto che è spuntato solo dopo Napoli-Milan: il calciatore azzurro ha provocato in questo modo i tifosi rossoneri in trasferta.

Il Milan ieri sera a Napoli ha vinto con merito, lasciandosi alle spalle un periodo grigio e le critiche sul gioco e sulle reali capacità della squadra di Stefano Pioli.

Un 4-0 che non ammette repliche e che ha causato una ventata di nervosismo dalle parti di Napoli. La capolista è alla prima vera batosta stagionale, la seconda sconfitta casalinga ma stavolta il tonfo è stato fragoroso.

Non bastasse il litigio negli spogliatoi tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, le telecamere hanno anche pescato un gestaccio di Matteo Politano. L’attaccante del Napoli se l’è presa in questo modo contro i tifosi milanisti in trasferta.

Politano provoca i tifosi del Milan al Maradona

Un gesto forse passato inosservato durante il live del match, che invece è stato pizzicato dalle tante telecamere presenti allo stadio Maradona. Protagonista un nervoso Politano, evidentemente non proprio a suo agio con la difesa del Milan.

L’ex esterno dell’Inter, prima di battere un calcio di punizione sull’out di destra in proprio favore, si è girato verso lo spicchio di curva occupato dai tifosi milanisti in trasferta. Nel video, che già spopola sui social, si nota Politano scrollarsi evidentemente le parti intime, come segno di sfida o di mancato rispetto nei confronti del pubblico rossonero.

Una mossa francamente brutta ed inspiegabile che ha lasciato a bocca aperti tutti coloro che se ne sono accorti. Politano non spicca certo in questa occasione per sportività e buonsenso, visto che in campo le tensioni sono forti ma i calciatori dovrebbero sempre mantenere il fair play. Anche come esempio per chi sta assistendo al match.

Non è la prima volta che Politano provoca i tifosi del Milan. Nel match d’andata a San Siro, vinto 2-1 dai partenopei, l’ex Inter aveva segnato su rigore il primo gol del Napoli. Per esultare, l’attaccante si era portato sotto la Curva Sud milanista e mostrato le orecchie, come a stuzzicare i tifosi ammutoliti dopo la rete subita.

Difficile capire perché Politano sia così provocatorio ed arrabbiato nei confronti del Milan e dei propri tifosi. Forse per il passato nerazzurro, anche se durante i due anni di permanenza all’Inter non si ricordano grossi gesti e polemiche ai suoi danni da parte del tifo rossonero.