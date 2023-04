Rafa Leao, nessun dubbio per Pioli: futuro già scritto, l’annuncio in diretta

Stefano Pioli non ha alcun dubbio sul destino di Rafael Leao. Le parole del tecnico dopo Napoli-Milan sembrano una reale conferma.

Il Milan ieri sera può esultare due volte. Ha battuto con una prestazione enorme il tanto temuto Napoli in trasferta, ma allo stesso tempo ha anche ritrovato a pieno regime un suo calciatore fondamentale.

Rafael Leao si è finalmente rivisto a grandi livelli, dopo un paio di mesi davvero bui. Un inverno complicato quello del portoghese, che non segnava in campionato da gennaio, quando trovò la rete contro il Lecce.

Una doppietta entusiasmante oltre che una gara piena di colpi di classe, giocate sublimi e qualità. Il Napoli annichilito in difesa, tanto da far perdere la bussola persino al capitano Di Lorenzo, di solito difensore stoico e granitico. Insomma, il Milan ha rivisto il vero Leao.

Pioli e la conferma su Leao: “Non è mai andato via”

Ovviamente i tifosi rossoneri sognano ora un gran finale di stagione, con tanto di quarti di finale di Champions League contro il Napoli stesso da affrontare con meno paura ed apprensione.

Rafa Leao sembra poter essere l’uomo in più in questi prossimi due mesi, un po’ come accaduto l’anno scorso nella rincorsa Scudetto culminata col trionfo del 22 maggio.

Resta il cruccio sul rinnovo di Leao, su un futuro ancora tutto da decifrare. Ma a rassicurare gli animi c’ha pensato mister Stefano Pioli, con parole chiare e soprattutto ottimistiche rilasciate a DAZN.

“Leao non è mai andato via – ha ammesso subito Pioli – Ha fatto due bellissimi gol, uno da prima punta e uno da esterno largo. Ragazzi così giovani e di talento per noi sono importantissimi. Ci sono momenti in cui sembrano fermi, che non stanno migliorando, invece assimilano esperienza e maturità. Leao è un ragazzo intelligente, sono sicuro diventerà un campione con le qualità che ha”.

I dubbi sul rinnovo di Leao

Ovviamente l’affare Leao resta piuttosto in bilico. L’attaccante portoghese è sempre in scadenza a giugno 2024 e percepisce 1,4 milioni netti a stagione. Una situazione contrattuale non così rosea, né per lui né per il Milan.

I dirigenti rossoneri stanno lavorando ad un rinnovo tutt’altro che semplice, viste le resistenze dell’agente Jorge Mendes e la complicanza fornita dalla multa che Leao deve sborsare (circa 19 milioni) allo Sporting Lisbona per il trasferimento irregolare a Lille del 2018.

Il Milan farà il possibile per trattenere Leao, che sembra intenzionato a restare come fatto intendere da mister Pioli. Ma c’è ancora molto da fare prima della fumata bianca.