Si infiamma la corsa Champions: dieci partite alla fine

Si infiamma la corsa Champions League. Il successo del Milan è davvero prezioso. Un passo falso avrebbe complicato ulteriormente la possibilità di centrare un posto che vale l’Europa che conta. Ecco i prossimi avversari del Diavolo

In pochi credevano che il Milan sarebbe riuscito a conquistare la vittoria al Maradona. Una vittoria davvero preziosa che permette a Tonali e compagni di essere in piena corsa per la Champions League.

Il Diavolo, grazie al successo contro il Napoli, è salito, infatti, al terzo posto, sfruttando il passo falso dell’Inter, e non ha fatto scappare la Lazio, che aveva vinto, nel pomeriggio, a Monza. Ora i biancocelesti hanno 55 punti, quattro in più del Milan, e ben cinque di vantaggio su i nerazzurri e la Roma. Ma non possono essere tagliati fuori dalla corsa all’Europa che conta né l’Atalanta, ancora lì a 48 punti, né la Juventus, al momento settima a 44. I bianconeri, però, hanno 15 punti di penalità e si aspettano novità dalla giustizia sportiva.

E’ evidente che la corsa alla Champions sarà condizionata anche dal percorso europeo che le squadre stanno affrontando. Per Lazio e Atalanta non giocare il turno infrasettimanale inevitabilmente potrà essere un vantaggio. Milan, così come Inter, Roma e Juventus hanno la concreta possibilità di andare avanti fino alla fine.

Il calendario del Milan e delle sue avversarie

Entrando nel dettaglio del calendario del Milan, vediamo come i rossoneri affronteranno Empoli e Bologna prima della doppia sfida contro il Napoli. Dopo ci sarà spazio per il match casalingo contro il Lecce. Quando mancheranno sette partite ci sarà poi lo scontro diretto contro la Roma, poi il derby contro la Cremonese, verosimilmente, già retrocessa, e la Lazio alla 34esima.

A quattro giornate dalla fine, con Spezia e Juventus da affrontare in trasferta e Sampdoria e Verona in casa il quadro sarà certamente molto più chiaro. Non resta che attendere e sperare che il calendario del Milan possa essere ancora più ricco, con altre tre partite di Champions League.

Milan

29 Milan-Empoli

30 Bologna-Milan

31 Milan-Lecce

32 Roma-Milan

33 Milan-Cremonese

34 Milan-Lazio

35 Spezia-Milan

36 Milan-Sampdoria

37 Juventus-Milan

38 Milan-Verona

Il calendario delle altre

Ecco il calendario nel dettaglio di tutte le squadre in lotta per la Champions League. Dalla Lazio all’Inter, passando per quello della Roma, dell’Atalanta e della Juventus.

Lazio

29 Lazio-Juventus

30 Spezia-Lazio

31 Lazio-Torino

32 Inter-Lazio

33 Lazio-Sassuolo

34 Milan-Lazio

35 Lazio-Lecce

36 Udinese-Lazio

37 Lazio-Cremonese

38 Empoli-Lazio

Inter

29 Salernitana-Inter

30 Inter-Monza

31 Empoli-Inter

32 Inter-Lazio

33 Verona-Inter

34 Roma-Inter

35 Inter-Sassuolo

36 Napoli-Inter

37 Inter-Atalanta

38 Torino-Inter

Roma

29 Torino-Roma

30 Roma-Udinese

31 Atalanta-Roma

32 Roma-Milan

33 Monza-Roma

34 Roma-Inter

35 Bologna-Roma

36 Roma-Salernitana

37 Fiorentina-Roma

38 Roma-Spezia

Atalanta

29 Atalanta-Bologna

30 Fiorentina-Atalanta

31 Atalanta-Roma

32 Torino-Atalanta

33 Atalanta-Spezia

34 Atalanta-Juventus

35 Salernitana-Atalanta

36 Atalanta-Verona

37 Inter-Atalanta

38 Atalanta-Monza

Juve

29 Lazio-Juve

30 Juve-Sassuolo

31 Juve-Napoli

32 Bologna-Juve

33 Juve-Lecce

34 Atalanta-Juventus

35 Juve-Cremonese

36 Empoli-Juve

37 Juve-Milan

38 Udinese-Juve