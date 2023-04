Calciomercato Milan, l’affare diventa impossibile: chiesti 50 milioni

Prezzo troppo alto per uno dei giovani talenti sudamericani più chiacchierati del momento: difficile per il Milan pensare a una trattativa.

Il Milan ha avviato un progetto basato soprattutto sui giovani e tale linea rimane anche per il futuro. Ovviamente è importante anche arricchire la squadra con giocatori di esperienza, però si punta soprattutto su ragazzi di età bassa a costi contenuti e con un potenziale elevato.

Charles De Ketelaere, pagato 35 milioni di euro, ha rappresentato un’eccezione nell’ultima finestra estiva del calciomercato. Poi bisogna dire che ormai i prezzi sono lievitati e basta poco perché un giovane arrivi a valere cifre elevate. Il club rossonero ha un’area scouting molto attenta ai diversi campionati internazionali e ha portato buoni frutti finora. Il capo-scout Geoffrey Moncada è in contatto costante con Paolo Maldini e Frederic Massara, che poi si occupano concretamente delle trattative.

Calciomercato Milan, un colpo in Brasile è troppo complicato

Finora il Milan non ha investito in Sud America, dove i talenti promettenti non mancano. A volte, però, le operazioni sono complicate anche dal fatto che ci siano più soggetti a detenere diritti economici sui cartellini dei giocatori. Un aspetto che può far salire prezzi che già non sono alti.

In Brasile da un po’ di tempo si parla di Vitor Roque, 18enne attaccante che milita nell’Athletico Paranaense. Un giocatore dal grande potenziale e che è stato protagonista anche del campionato sudamericano Under 20 vinto proprio dal Brasile: 6 gol e 1 assist in 8 partite. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Tante società, Milan compreso, hanno avuto modo di ammirarlo.

Vitor Roque sembra destinato a lasciare il suo Paese nella prossima finestra del calciomercato estivo. Il problema è il prezzo fissato dall’Athletico Paranaense, che chiede circa 50 milioni di euro per la cessione del suo gioiello. Una cifra esorbitante e che sicuramente il club rossonero non pagherà mai.

Victor Roque verso il Barcellona?

I colleghi spagnoli di AS confermano che il Barcellona è sulle tracce dell’attaccante e che aveva pensato anche a un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Una formula non gradita all’Athletico Paranaense, che vuole pure tenersi almeno il 15% sulla futura rivendita.

🚨 NOTICIA @JijantesFC Cazados a la salida de la Ciutat Esportiva Joan Gamper el padre de Vitor Roque (Juvenal Ferreira) y Ehler Pessoa, agente del jugador y mano derecha de Andre Cury 📹 @monfortcarlos 🔗 ¡Lo contamos en https://t.co/OGW0AKAWMl! pic.twitter.com/adnxkHVuN1 — Jijantes FC (@JijantesFC) April 3, 2023



Il prezzo di Victor Roque potrebbe persino essere rivisto al rialzo. Infatti, AS sostiene che il Mondiale Under 20 che si disputerà in Argentina potrebbe far aumentare ulteriormente la pretesa economica del club brasiliano.

Nelle ultime ore è emerso che padre e agente (Elher Pessoa) del ragazzo sono a Barcellona. Il club blaugrana ha confermato il proprio interesse, però in questo momento non può muoversi con decisione per l’acquisto non avendo ancora chiaro il quadro finanziario in vista della prossima stagione. Il bilancio societario non è nelle migliori condizioni e saranno necessarie anche delle cessioni.