Dalla guerra in Ucraina al Milan: altro che Ziyech, ecco il nuovo esterno destro

Milan, Maldini e Massara a caccia dell’esterno destro. Dall’Ucraina il prossimo obbiettivo dei rossoneri: ecco chi è

In casa Milan sono iniziati già sottotraccia i lavori per la prossima stagione. Maldini e Massara cercano i rinforzi da regalare a Pioli per la prossima estate. Il nuovo acquisto rossonero potrebbe arrivare spinto dalla guerra in Ucraina.

Non è un segreto che Maldini e Massara per la prossima estate stiano lavorando soprattutto sul fronte attaccanti. Non soltanto perché diversi degli elementi attualmente in rosa potrebbero partire, ma anche perché il fronte destro dell’attacco rossonero è sempre stata una lacuna da colmare per i rossoneri. Se a sinistra Leao è stata una certezza (con i rossoneri che evidentemente sperano di poterlo trattenere, visto la complicata situazione contrattuale), sulla destra la sensazione è che mancasse qualcosa all’arsenale di Pioli. Qualcosa che, con gran gioia dei tifosi che da tempo lo richiedono a gran voce, sembra poter essere esaudita in estate.

I rossoneri hanno infatti già sondato diversi profili che potrebbero andare bene per le esigenze del club, ma un giocatore in particolare è cerchiato in rosso nel taccuino. La concorrenza è però piuttosto ampia. Il Milan sta riflettendo sulla possibile operazione.

Neres nel mirino del Milan, la situazione del giocatore

Dall’Ucraina al Milan, passando per il Portogallo: potrebbe essere questo il percorso di David Neres, ala del Benfica. Nell’ultimo anno la vita del giocatore è cambiata davvero moltissimo. A Gennaio del 2022, il giocatore era passato dall’Ajax allo Shakhtar Donetsk. Per lui sembrava aprirsi una carriera ai vertici del calcio europeo, ma lo scoppio della guerra in Ucraina e l’interruzione dei campionati nel paese hanno fatto si che in sei mesi (è rimasto di proprietà del club Ucraino sino al mese di Giugno) non abbia mai giocato una gara con la maglia della formazione ucraina.

La scorsa estate il Benfica ha acquistato il giocatore per una cifra vicina ai 15 milioni (gli stessi che gli Ucraini dovevano ancora ai lusitani per l’acquisto di Pedrinho). Ha iniziato dunque la sua avventura in Portogallo, che per ora continua a procedere bene.

In 38 partite giocate in stagione tra campionato e coppe, il giocatore ha messo a segno 12 gol e 12 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione dei grandi club. Primo della lista il Milan, che sta pensando a lui proprio per coprire quella casella sulla fascia destra che da tempo manca. Sul giocatore è forte anche l’interesse della Roma, che però sembrerebbe più propensa verso altri obbiettivi. Non resta da vedere se l’interesse del Milan si trasformerà in una reale offerta che porterà il giocatore a Milano.

Nella trattativa i rossoneri potrebbero avere un clamoroso assist dall’Inter. I nerazzurri in Champions League dovranno proprio affrontare il Benfica di Neres, e il Milan avrà dunque modo di vedere da vicino il giocatore.