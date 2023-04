Milan, doppio regalo dalla Champions: due stelle da 100 milioni

Anche stamani sono gli uomini copertina del Milan. I giornali parlano di loro dopo la grande prova di Napoli: così possono vestire il rossonero la prossima stagione

La vittoria contro il Napoli ha fatto tornare il sorriso ai tifosi del Milan, oltre che ai suoi calciatori. Un successo troppo netto per passare così in fretta in archivio.

Il Diavolo ha dimostrato di essere ancora vivo: giocando come fatto al Maradona sognare la Champions League non appare così assurdo. Non c’è un elemento della squadra di Stefano Pioli che ha fatto male contro Lobotka e compagni. Tutti hanno fatto bene ma c’è chi ha spiccato, fornendo prove davvero eccellenti. Hanno entusiasmato per le loro prestazioni straordinarie per intensità Krunic, Saelemaekers, Tonali e Bennacer ma a fare la differenza sono stati soprattutto Brahim Díaz e e Rafael Leao.

La partita si è sbloccata grazie alla combinazione sull’asse spagnolo-portoghese: giocata sopraffina del dieci, che dopo essersi liberato degli avversari ha servito con un assist perfetto l’attaccante, al quale è bastato (si fa per dire) un colpo sotto per battere Meret. La partita si è messa subito in discesa e sono così arrivati il gol di Brahim Díaz e poi quello di Leao, prima del 4-0 firmato Saelemaekers.

Pedine fondamentali

In queste ore si stanno esaltando le qualità di Brahim Díaz e Rafael Leao e inevitabilmente si sta parlando del loro futuro, che rischia di essere lontano da Milano.

In realtà per il portoghese si continua a rimanere ottimisti, con una firma che appare sempre più vicina. Un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione per 2-3 anni: sono queste le nuove linee guida di un accordo ad un passo.

Per lo spagnolo appare ancora più complicata perché bisogna contrattare con il Real Madrid la sua permanenza. Difficile che l’affare possa andare in porto per meno di 25 milioni di euro ma i blancos sperano di incassare di più dai club inglesi. Sarà una lunga partita, in cui il volere di Diaz farà la differenza.

A parlare dei due talenti è anche il Corriere della Sera, in edicola stamani, che sottolinea come Leao e Diaz, che hanno una valutazione complessiva da 100 milioni di euro, 70+30, abbiamo ribadito la volontà di continuare a giocare per il Milan. Le due trattative stanno entrando nel vivo e appare evidente che una qualificazione alla prossima Champions League, non può far altro che facilitare la loro permanenza. Con quei famosi 40 milioni di euro trattenere Diaz e Leao sarebbe certamente un po’ più facile.