La previsione di Cassano: “Peggio per il Milan…”, ma Vieri non è d’accordo (VIDEO)

Nell’ultima puntata della Bobo TV c’è stata una diversità di vedute tra Cassano e Vieri sulla vittoria del Milan a Napoli.

Milan straordinario quello visto allo stadio Diego Armando Maradona domenica sera. Meritatissima vittoria per 4-0 contro un Napoli che è stato messo sotto fin dall’inizio del match.

I rossoneri non vincevano da tre partite in campionato ed erano chiamati a fare 3 punti per rimanere in zona Champions League. Serviva una prestazione di altissimo livello e l’hanno messa in campo, facendo bottino pieno. Certamente questo trionfo ridà morale e certezze al Diavolo, chiamato ora ad avere continuità.

Cassano VS Vieri: le opinioni diverse dopo Napoli-Milan

Antonio Cassano nell’ultima puntata della Bobo TV ha sorpreso un po’ tutti dicendo che il successo ottenuto potrebbe non fare benissimo alla squadra di Pioli in vista dei Quarti di Champions League: “Questa partita in ottica delle due di Champions farà molto peggio al Milan che al Napoli. Il Napoli non sarà avvelenato, di più, perché sa di non essere quello visto domenica sera. Questa partita darà una convinzione al Milan, che è una buona squadra e ha fatto la prestazione perfetta dominando. Tutti bravi. Però ora si convince che può battere il Napoli e che loro sono quelli visti nella partita di domenica“.

Cassano insiste con il suo punto di vista, sicuro che i ragazzi di Luciano Spalletti saranno ancora più avvantaggiati nel doppio confronto europeo: “In Champions saranno due partite tremende per il Milan. Il Napoli sarà in vantaggio, forse non gliene frega neanche più del campionato ora. Spalletti sarà arrabbiato e avvelenato, quindi la preparerà alla grande. Milan troppo bello per essere vero, non è la squadra stratosferica dell’altra sera. E troppo brutto il Napoli per essere questo“.

Di diverso avviso Bobo Vieri, che invece ritiene che i rossoneri abbiano fatto molto male agli avversari e che ciò possa avere delle conseguenze negative sugli azzurri: “Il Milan ha staccato la spina al Napoli. Gli ha tolto tante certezze. Ora il Napoli sa che il Milan gli può fare male. Leao ha fatto anche un gol da centravanti, deve sempre giocare così facendo movimento. Finalmente ho rivisto una squadra forte, veloce e aggressiva. Ha fatto una partita perfetta. Il Napoli deve stare molto attento, si è spaventato“.

Mercoledì 12 e martedì 18 aprile sono in programma le due sfide di Champions League. Andata a San Siro, ritorno al Diego Armando Maradona. L’esito è imprevedibile, ma è facile pronosticare che assisteremo a due belle partite.