Madrid-Milan, asse caldo: via Diaz, ecco il nuovo trequartista

Se partisse il numero dieci i rossoneri sono pronti a pescare ancora in Spagna: da Madrid potrebbe arrivare il vecchio pallino

Il Milan pensa alla prossima stagione. Maldini e Massara stanno lavorando sottotraccia per regalare a Pioli una rosa adatta a competere ai vertici del calcio italiano. Molto passerà dal futuro di Brahim Diaz, incerto della sua permanenza a Milano.

Il primo passo per costruire una rosa competitiva è capire su quali giocatori poter puntare per il futuro. Tra coloro che sono ancora incerti su dove giocheranno la prossima stagione c’è anche Brahim Diaz. Il dieci rossonero è l’uomo del momento in casa Milan dopo la bella prestazione contro il Napoli, ma questo ha comportato anche un certo chiacchiericcio per quanto riguarda il suo futuro.

Il cartellino del giocatore è infatti ancora di proprietà del Real Madrid. Per il trequartista è il terzo anno al Milan, sino ad ora però sempre grazie alla formula del prestito. Adesso però è tempo di resa dei conti, e se da Milano si mormora che il giocatore resterebbe volentieri in rossonero, e che anche il Milan sarebbe propenso a fare il possibile e trattenerlo a Milano, molto dipenderà dal Real Madrid, che potrebbe decidere di riportarlo in Spagna per poi farne una ricca plusvalenza.

Il Milan, ovviamente, in questa fase tiene aperta ogni opzione, e tra le piste che potrebbero inaspettatamente scaldarsi ce n’è un’altra che porta nuovamente a Madrid.

Milan, si riaccende la posta de Paul? Se Diaz parte…

Non è un segreto che i grandi club della Serie A continuino ad avere negli occhi le giocate di Rodrigo de Paul con la maglia dell’Udinese. Il giocatore durante la sua avventura in bianconero è stato a lungo seguito dalle big del campionato, incluso il Milan, salvo poi volare alla corte di Simeone all’Atletico Madrid. Una scelta che, sino ad ora, non sembra davvero avere pagato più di tanto sino a questo momento.

Il giocatore infatti, che per molti doveva fare il salto definitivo sino a diventare uno dei top del ruolo, è rimasto un po’ “schiacciato” dal calcio agonistico, più orientato alla difesa e fortemente organizzato di Simeone e dal cambio di modulo che ha dovuto sostenere. Il risultato è stata un’esperienza sin qui in chiaro scuro.

In estate, dunque, l’Atletico Madrid potrebbe farlo partire. La concorrenza, ovviamente, è tanta e si tratterebbe comunque di una operazione difficile e piuttosto onerosa (si parla di una valutazione che supera i 30 milioni), ma il Milan continua a restare alla finestra e a seguire con attenzione quelle che sono le vicende che riguardano il giocatore. Le vie del mercato, si sa, sono infinite. Qualora partisse Diaz, i rossoneri avrebbero disperato bisogno di un nuovo ingresso di qualità, e chissà che Madrid non possa portare nuovamente fortuna. De Paul sarebbe tra l’altro il giusto compromesso tra la fantasia in avanti e un maggiore equilibrio, filtro e propensione difensiva dietro, proprio quello che ai rossoneri è spesso mancato quest’anno. Oltre ad una grande versatilità. Da mezzala ad ala, sino al trequartista: De Paul con la sua versatilità potrebbe davvero diventare l’uomo in più del Milan.