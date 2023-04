Milinkovic-Savic al Milan: “Il nome che fa sognare”, arriva l’annuncio

Si guarda al futuro e al possibile colpo a centrocampo. Il sogno porta il nome di Sergej Milnkovic-Savic, calciatore della Lazio in scadenza di contratto nel 2024

La vittoria schiacciante contro il Napoli, spinge il Milan a guardare al futuro con ottimismo. C’è un campionato da concludere tra i primi quattro posto e una Champions League da sognare, ma si può già pensare al calciomercato.

Un calciomercato, che chiaramente, sarà condizionato dall’accesso alla competizione europea più importante. I soldi della Champions sono vitali per programmare nel miglior modo possibile la prossima campagna acquisti. Così, come detto, si è tornati a sognare in grande e lo si fa anche sul mercato. Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube ufficiale, manifesta il proprio desiderio per rafforzare il reparto di centrocampo: “Il Milan due grandi giocatori li prenderà e un terzo sarà di prospettiva. E’ il nome che fa sognare, non ho detto che verrà, a centrocampo, è quello di Milinkovic Savic. Il costo sarà sui 40 milioni di euro, non è poco per la filosofia del Milan.

Avere a centrocampo Krunic, Bennacer, Tonali e Savic, oltre che Pobega che non vogliono vendere perché italiano, beh si ragionerebbe… Savic è un giocatore di qualità, di carisma… io sono d’accordo che sia il giocatore ideale e chiederò… L’importante è che non mi dicano no. Spero che mi illudano. Sarebbe la scelta perfetta per il centrocampo del Milan. Giocatore fatto, di qualità, fisico, moderno, secondo molti il più forte saltatore di testa del campionato italiano. Forse la sua esperienza alla Lazio viene considerata finita. Magari il Milan ha qualche giocatore che interessa alla Lazio. Se prendessimo un paio di giocatori di questa caratura, il Milan non farebbe altro che migliorare. Non sogniamo, ho fatto un nome, questo potrebbe essere il grande obiettivo del Milan per il centrocampo”.

Sogno Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic è tra i protagonisti della grande stagione della Lazio in campionato. In totale, tra Serie A ed Europa League, sono sette i gol segnati, oltre che otto assist. Il suo contratto scade il 30 giugno 2024 e diversi club, come la Juve e il Liverpool, ci stanno facendo più di un pensierino.

Non è la prima volta che il Milan viene accostato al nome di Milinkovic-Savic. Ma qualche anno fa il serbo aveva una valutazione superiore ai 100 milioni di euro. Ora potrebbe bastare meno della metà.