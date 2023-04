Real Madrid, offerta al Milan: soldi più un giocatore

Dalla Spagna la notizia di una possibile proposta del Real Madrid per una delle stelle del Milan di Pioli.

Per il progetto del Milan è fondamentale qualificarsi alla prossima Champions League, non è un segreto. L’eventuale fallimento di tale obiettivo potrebbe comportare la cessione di uno dei giocatori di maggiore valore della squadra.

In questo momento è normale fare il nome di Rafael Leao, visto che il suo contratto scade a giugno 2024 e che il rinnovo non è ancora vicino. Champions o non Champions, senza firma il suo futuro sarà lontano da Milanello. Il club non può certamente permettersi di rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Meglio venderlo in estate che assumersi il rischio che vada a finire come con Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Franck Kessie.

Calciomercato Milan, Real Madrid all’assalto di Leao?

Leao ha fatto una grande prestazione contro il Napoli e, se nelle prossime partite continuerà a giocare così, non mancheranno le offerte importanti per lui e per il Milan. Il potenziale per diventare un top player ce l’ha, deve riuscire a mettere in campo con costanza tutto il suo bagaglio tecnico.

Ci sono diverse società europee che potrebbero farsi avanti per Rafa. In Spagna non escludono che anche il Real Madrid possa presentare una proposta. Eden Hazard è fuori dal progetto ed è destinato ad andarsene. Vinicius è il titolare indiscusso della fascia sinistra, però i blancos vogliono un’alternativa di alto livello.

Cadena SER scrive che Jorge Mendes ha già parlato di Leao con Florentino Perez. Nel caso in cui il Real Madrid decidesse di andare all’assalto del portoghese, potrebbe mettere sul tavolo soldi e anche il cartellino di Brahim Diaz. Quest’ultimo è in prestito al Milan, al quale non dispiacerebbe tenerselo.

La priorità è sempre il rinnovo

Al momento, non c’è una trattativa per la cessione e la priorità del club rossonero è quella di rinnovare il contratto. Rafa ha fatto trapelare il desiderio di continuare a vestire la maglia attuale e si spera che la negoziazione per il prolungamento contrattuale possa arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane.

Il Milan ha offerto oltre 6 milioni di euro netti a stagione, dimostrando di voler fare uno sforzo economico importante. C’è assoluta considerazione nei confronti di Leao, che deve dimostrare con i fatti di voler rimanere. Purtroppo, a condizionare l’operazione c’è il risarcimento allo Sporting che il giocatore deve corrispondere e probabilmente senza questo fattore la trattativa sarebbe più semplice.