Milan, il super colpo dal Real: arriva con l’addio a Diaz

Proseguono le indiscrezioni di calciomercato sul Milan. L’ultima riguarda un possibile avvicendamento in attacco

E’ tornato decisamente il sereno in casa Milan dopo la bella vittoria in campionato contro il Napoli al Maradona. Uno 0-4 quello contro i futuri campioni d’Italia che ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri in zona Champions e le chance di qualificazione nel doppio confronto con i partenopei che metterà in palio la semifinale della massima competizione europea.

Tra i grandi protagonisti della vittoria di domenica scorsa spicca Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, schierato da Pioli a destra nel tridente d’attacco a supporto di Giroud, ha seminato il panico nella retroguardia partenopea. Suo lo splendido assist per il primo gol di Leao che ha preceduto il raddoppio segnato dallo stesso Diaz con una brillante finta in area su Mario Rui.

Un gol che ha interrotto il digiuno realizzativo dello spagnolo in Serie A. L’ultimo gol, infatti, risaliva allo scorso ottobre contro il Monza. Peccato per il lieve infortunio muscolare che l’ha fatto uscire anzitempo dal match. Pioli ha confermato che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave ma inevitabilmente c’è un pò di preoccupazione in vista dei prossimi impegni ravvicinati che attendono i rossoneri.

Il Milan non molla l’obiettivo, le ultime sull’attaccante

Quelle che seguiranno potrebbero essere le ultime partite di Diaz con il Milan. A fine stagione scadrà il biennio di prestito del trequartista dal Real Madrid con i rossoneri che non hanno a disposizione l’opzione per il riscatto, inizialmente paventata dalle indiscrezioni di stampa.

Non è escluso tuttavia che il Milan possa trattare con il Real l’acquisto a titolo definitivo di Diaz. Uno scenario impegnativo per i rossoneri che dovranno attendere la fine del campionato e l’eventuale qualificazione in Champions League per pianificare le prossime strategie di mercato.

Attenzione, pertanto, alle possibili opportunità di mercato. Una di queste potrebbe arrivare proprio dal Real Madrid con Marco Asensio che ancora non ha rinnovato con i Blancos e, pertanto, potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione.

Lo conferma Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb. Nel suo editoriale di inizio settimana, il collega ribadisce che Asensio può rappresentare un’opportunità importante per il Milan anche se molto dipenderà dalle richieste di ingaggio dell’attaccante (al momento fuori dai parametri societari rossoneri) e dalla concorrenza rappresentata da alcuni top club esteri, primo su tutti l’Arsenal capolista in Premier League.

Non solo Asensio. Ceccarini riporta anche un’altra indiscrezione interessante di mercato sul Milan, confermando la possibilità di riscatto per Vranckx. Nonostante il poco minutaggio, i rossoneri sarebbero soddisfatti della crescita del centrocampista belga al punto da trattare con il Wolfsburg il rinnovo del prestito in scadenza a giugno.