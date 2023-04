Milan, scelta fatta per l’attacco: l’annuncio in diretta

Al club rossonero il profilo è molto gradito in vista delle prossime stagioni: lo ha confermato direttamente il giornalista

Il casting per il prossimo centravanti del Milan è appena iniziato e questi saranno dunque dei mesi molto interessanti. La società rossonera ha deciso che si proverà a fare un colpo importante in entrata nel reparto offensivo, possibilmente di prospettiva.

L’attacco a disposizione di Stefano Pioli ha in effetti bisogno di una ventata di aria fresca. Zlatan Ibrahimovic (41 anni) e Olivier Giroud (37) non possono rappresentare il futuro, né dare le giuste garanzie a livello fisico nel presente. Il francese ovviamente è ancora al top, ma c’è bisogno di cautelarsi con un alternativa di livello e che possa con il tempo diventare il punto di riferimento del Diavolo lì davanti.

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno diverse idee e continuano a ispezionare il mercato per capire quale sia il profilo più adatto nel rapporto qualità/prezzo. Fino a qualche settimana fa i nomi principali che circolavano sui giornali erano quelli di Noah Okafor del Saliburgo e di Folarin Balogun dell’Arsenal, ma in prestito al Lille, con l’atalanatino Rasmus Hojlund sullo sfondo. Negli ultimi giorni però il taccuino dei dirigenti del Milan si è riempito e prende quota la candidatura di Alvaro Morata.

Arriva la conferma Pellegatti su Morata

La conferma l’ha data anche Carlo Pellegati. Il noto giornalista di fede rossonera è intervenuto in uno dei suoi consueti appuntamenti sul proprio canale Youtube e ha assicurato che il profilo dello spagnolo è molto gradito al club.

Queste le sue parole: “Sgombriamo ogni equivoco, ho saputo che Morata è un giocatore che non dispiace al Milan”. Una conferma non da poco, anche se certamente il gradimento non è sinonimo di trattativa semplice né avanzata. Però ora non ci sono dubbi che l’ex Juve è uno di quelli che piace per l’attacco dei rossoneri.

Morata è rientrato all’Atletico Madrid dopo il prestito biennale alla Juventus e quest’anno ha fatto davvero molto bene con i Coclhoneros. Non ha avuto particolari infortuni e ha giocato quasi sempre, andando già in doppia cifra in Liga. Parliamo di un giocatore ormai esperto perché 31 anni a ottobre, ma questo potrebbe rendere il suo prezzo più arrivabile rispetto a quello di altri.

Il giornalista ha poi espresso il suo gradimento per un altro profilo, quello del nigeriano Terem Moffi del Nizza, mentre ha escluso un possibile candidato dalla Serie A, accostata nelle ultime ore. Stiamo parlando del romanista Tammy Abraham: “Mi hanno detto che non interessa. Piace ma non è un obiettivo percorribile”.