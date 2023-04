Milan, via a zero: a sorpresa va da Simeone

Colpo a parametro zero per la prossima estate. Il Milan rischia di dirgli addio, mentre l’Atletico Madrid sembra decisamente in pole.

Il mercato dei parametri zero sarà molto ricco ed invitante in vista dell’estate 2023. Ad oggi sono numerosi i calciatori di qualità, talento ed esperienza in scadenza di contratto.

Elementi sempre più vicini a svincolarsi al termine di questa stagione, così da poter decretare autonomamente il proprio futuro e, di fatto, diventare vere e proprie occasioni a livello internazionale.

Il Milan lo scorso anno già ha approfittato in parte del mercato a costo zero, ingaggiando Divock Origi in scadenza con il Liverpool. L’impressione è che Paolo Maldini stia valutando altri profili simili anche per il 2023. Ma la concorrenza sarà sicuramente ampia.

Kamada lascia Francoforte: ora in pole c’è l’Atletico Madrid

Un calciatore esotico, ma già molto conosciuto in Europa, potrebbe essere tra le occasioni più intriganti fra i parametri zero. Stiamo parlando di Daichi Kamada, trequartista giapponese dell’Eintracht Francoforte.

Il classe ’96 si svincolerà a fine stagione, visto che ha rifiutato il rinnovo con i tedeschi. Un’occasione di mercato molto interessante e concreta, che ha visto anche il Milan mettersi in moto. Ma i rossoneri al momento devono fronteggiare una concorrenza spietata.

Infatti, secondo Sky Sports, in pole per Kamada ci sarebbe l’Atletico Madrid. La squadra spagnola deve sostituire la sicura partenza di Joao Felix, trovando una mezza punta di qualità adatta al gioco di Diego Simeone. Chi meglio del nipponico in scadenza contrattuale, che avrebbe già dato il proprio benestare all’Atletico.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di Borussia Dortmund e Barcellona interessati a Kamada, ma al momento i colchoneros appaiono in vantaggio, maggiormente pronti a mettere sul piatto l’offerta giusta a livello di ingaggio.

Il Milan invece sembra defilarsi dalla corsa a Kamada, 26enne giapponese che l’Eintracht nel 2017 scovò molto giovane dal Sagan Tosu portandolo in Europa. Un anno in prestito ai belgi del Sint-Truiden e poi la crescita esponenziale in Bundesliga. Uomo centrale negli schemi della squadra di Francoforte, Kamada ha vinto l’Europa League da titolare nella scorsa stagione.

Oggi il suo valore di mercato si aggira sui 25-30 milioni di euro, ma la ormai prossima scadenza pare aver di fatto già designato il destino del trequartista, sempre più vicino all’approdo in Liga a parametro zero.