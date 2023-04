Napoli-Milan, la speciale procedura seguita dai tifosi rossoneri: scoppia la polemica

Il club partenopeo ha diramato un comunicato specificando che esiste una precisa procedura e che i sostenitori del Milan l’hanno applicata domenica sera

Domenica sera il Milan ha battuto il Napoli al Maradona per 0-4 e si è ripreso la terza posizione in classifica superando l’Inter e riportandosi avanti sulla Roma, che aveva vinto qualche ora prima. Il tutto con una grandissima prestazione collettiva, che dà fiducia per il prosieguo per la doppia sfida in Champions League.

Un grande aiuto alla squadra di Stefano Pioli è stato dato ai soliti tifosi rossoneri, accorsi in massa per sostenere i ragazzi e condurli alla vittoria. Il settore ospite si è fatto sentire con la voce e con tamburi e ha offerto un bellissimo colpo d’occhi grazie a striscioni e bandiere. Ma tutto ciò ha fatto scoppiare una polemica da parte dei tifosi avversari.

Alla protesta degli ultras partenopei è quindi arrivata la risposta direttamente dal Napoli. Il club campano ha diramato un comunicato sul proprio sito che ha chiarito le disposizioni sul tema: “Allo Stadio Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni. Si deve solo seguire una procedura indicata sul sito del Club azzurro all’inizio della stagione”.

Il Napoli ricorda il regolamento

Il club ha quindi spiegato che questa è stata la procedura che ha seguito la tifoseria del Milan domenica sera per introdurre il vario materiale all’interno della struttura.

Il Napoli ha quindi ricordato che esiste un regolamento preciso da seguire. Viene spiegato che c’è una procedura per ottenere l’autorizzazione, con una richiesta che va effettuata compilando un apposito modulo. E’ necessario dunque specificare il contenuto degli eventuali striscioni, il settore dove verranno esposti, oltre a fornire le proprie generalità.

Il Napoli deve approvare la richiesta e quindi il giorno della partita bisogna recarsi e mostrare tale approvazione, oltre ovviamente al titolo d’accesso. Al termine della partita tutti gli striscioni vanno rimossi. Le stesse modalità valgono per l’ingresso di tamburi e strumenti acustici, ma la richiesta va presentata al GOS.