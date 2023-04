Rafa Leao e il rinnovo, l’ipotesi su un nuovo incontro: Champions decisiva

La Gazzetta dello Sport fornisce nuovi dettagli sul rinnovo di Rafael Leao col Milan. C’è l’ipotesi su incontro tra le parti a breve. Tutti i dettagli

Rafael Leao è tornato a sorridere, e con lui il Milan e i suoi tifosi. La grande prestazione contro il Napoli domenica sera rimarrà nella storia. Tornato al vecchio ruolo di esterno sinistro, il portoghese è stato straripante. Una doppietta e in generale una prova eccelsa. Finalmente, il Milan è tornato a tirare un sospiro di sollievo per aver ritrovato al meglio il suo fuoriclasse. Sappiamo bene che gli ultimi mesi non erano stati semplici per Leao. L’ultimo gol a gennaio contro il Lecce, poi il nulla, e una lucidità mancata che ha deluso e non poco l’ambiente rossonero.

Il rinnovo di contratto non ancora firmato è stato tirato in ballo come principale causa della poca incisività del giocatore. Insomma, si pensava che quello fosse ormai diventato un ostacolo psicologico per Rafael. Nulla di tutto ciò. E a dimostrarlo è stata la trasferta di Napoli. Leao aveva semplicemente bisogno di ritrovarsi, gasarsi e rimettere in mostra il suo talento. Probabilmente, il famigerato duello con Kvaratskhelia ha tirato fuori aspetti positivi in vista del big match. Ma anche la sosta delle Nazionali, con il gol e l’assist messi a referto col suo Portogallo lo hanno aiutato a sciogliersi un pò.

Adesso, con il sorriso che è tornato a brillare, sarà sicuramente più facile affrontare il difficile tema del rinnovo di contratto. La Gazzetta dello Sport fa un focus interessante in merito.

Rinnovo Leao, incontro fissato? C’è una data

La rosea spiega che il Milan può tornare a pensare al rinnovo di Rafael Leao, ora che lo ha visto tornare ad incidere e ad essere indispensabile per la squadra di Stefano Pioli. La trattativa, lo sappiamo, rimane complicata, soprattutto per il contenzioso legale che il giocatore ha con lo Sporting Lisbona. La multa c’è ed è da saldare, ed è pur sempre bella cara. Il club rossonero attualmente non può garantire al giocatore il maxi ingaggio da 7,5 milioni di euro richiesto e anche il pagamento del contenzioso allo Sporting. Potrebbe però aiutare un fattore, che porta il nome di Champions League.

Difatti, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà decisiva la doppia sfida al Napoli nei quarti di finale. Se il Milan dovesse riuscire a passare il turno, si aggiudicherebbe altri fondamentali introiti, che di conseguenza potranno essere essenziali ad agevolare il rinnovo di contratto del portoghese. Proprio per questo motivo la rosea pone in ipotesi un incontro tra il Milan e l’entourage di Leao subito dopo il 18 aprile, data del ritorno del quarto di finale contro i partenopei.

E’ risaputo che il gap tra domanda e offerta per il prolungamento c’è e non è irrilevante, anzi. Per questo la Champions League potrebbe aiutare il club rossonero a sbilanciarsi ulteriormente e convincere Rafael e i suoi agenti.