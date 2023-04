Roberto De Zerbi, messaggio all’Italia chiaro: risposta da Oscar in conferenza (VIDEO)

De Zerbi, allenatore italiano del Brighton, lancia una frecciatina al sistema calcio italiano ed in particolare ai tanti presunti esperti.

Gli allenatori italiani sono da sempre sinonimo di affidabilità e qualità tecnica e di gioco. Lo sanno bene in Premier League, campionato dove numerosi tecnici nostrani hanno avuto grande successo.

L’ultimo di questi è Roberto De Zerbi. Allenatore lombardo, che dopo gli exploit sulle panchine di Benevento e Sassuolo ha ricevuto la chiamata del Brighton, dove sta facendo cose egregie.

De Zerbi è la rivelazione nell’ambito degli allenatori in Premier. La sua squadra, oltre a giocare un calcio eccellente ed armonioso, sta lanciando diversi giovani talenti di prospettiva. Inoltre è attualmente al sesto posto, in piena corsa per un piazzamento europeo.

De Zerbi, frecciata al calcio italiano: “60 milioni di tecnici”

In Italia c’era chi lo considerava un allenatore solo da media-bassa classifica. Un novello Zeman, abile solo a costruire squadre divertenti ma mai troppo competitive.

De Zerbi invece a Brighton sta dimostrando di poter lavorare in progetti ambiziosi ed unire il bel calcio ai risultati. Non a caso il suo profilo è subito stato accostato a panchine ancora più prestigiose e pesanti come quelle di Chelsea e Tottenham.

Non mancano le frecciate del tecnico di Brescia all’Italia ed all’ambiente calcistico nostrano. In conferenza stampa, incalzato su quanta pressione vi sia in Serie A, De Zerbi ha risposto così: “In Italia c’è molta più pressione sugli allenatori. Il motivo? Ci sono 60 milioni di italiani e 60 milioni di allenatori…È molto difficile lavorare in Italia, la pressione è anche bella ma dipende quanto la riesci a sopportare”.

“In Italy there are 60 million people and 60 million coaches.” 😅 Roberto on pressure, #AFCB and lots more. 💬 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 4, 2023

Una battuta che ha trovato le risate e la reazione divertita dei cronisti presenti nella conferenza stampa di De Zerbi. L’allenatore si è lanciato verso un vecchio adagio, che per l’appunto rivela quanto gli italiani appassionati di calcio si sentano spesso al pari dei tecnici professionisti, soprattutto quando gioca la Nazionale.

Parole che non nascondono quanto De Zerbi sembri trovarsi meglio in Inghilterra che in Italia. A questo punto, le voci che lo vedono in futuro come nuovo allenatore di Inter o Milan, devono di fatto dissolversi. Il futuro dell’ex Sassuolo sembra essere ancora in Premier League.