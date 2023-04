Stadio a San Donato, parla il Sindaco: “Stiamo parlando col Milan. Siamo un’opzione che piace per tre motivi”

Intervista cruciale al Sindaco di San Donato Milanese sulla possibilità di edificare il nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco. Le sue parole a Radio Rossonera

Il Milan ha fretta, è ormai un fatto. C’è l’esigenza e l’urgenza di agire per munirsi di uno stadio di proprietà che possa consentire di aumentare i ricavi e il prestigio e quindi di ereggersi al livello dei più grandi club europei. Sono in atto le discussioni sulla possibilità di edificare il nuovo impianto nell’area milanese di La Maura, al momento l’ipotesi preferita dal club AC Milan. Non mancano e non mancheranno gli ostacoli, come stiamo vedendo. Palazzo Marino è in maggioranza contrario alla costruzione di un nuovo stadio nell’area dell’ex Ippodromo. Per questo, il Milan, capeggiato da Gerry Cardinale, sta valutando altre opzioni.

Tra le più valide c’è quella di San Donato Milanese, un comune vicino al capoluogo lombardo che presenta un’area apposita alla costruzione di un impianto sportivo. L’alternativa è concreta, e a confermarlo è il Sindaco di San Donato in persona. Francesco Squeri è stato intervistato da Radio Rossonera sull’importante argomento. Le sue dichiarazioni sono cruciali. Di seguito l’intervista.

Stadio a San Donato, il sindaco: “L’idea nasce dieci giorni fa”

A Radio Rossonera, Francesco Squeri, Primo Cittadino di San Donato ha spiegato che l’idea del Milan di prendere in considerazione l’edificazione del Nuovo Stadio nell’area San Francesco nasce una decina di giorni fa. Prima di allora non c’era stato alcun contatto tra il suo Comune e il club rossonero. Il dialogo del confronto è stato dunque ufficialmente aperto, ma dovranno essere discussi e tenuti in considerazione i pro e i contri del potenziale progetto.

Squeri ha sottolineato a Radio Rossonera quali possono essere i punti di forza dell’area San Francesco di San Donato per la costruzione del nuovo stadio milanista: “Il Milan reputa interessante la nostra area perchè è molto visibile. Difatti, il sito è ben servito dalla stazione ferroviaria di San Donato. Praticamente in quindici minuti a piedi si raggiunge la stazione della metropolitana”. La viabilità, è ovvio, è punto chiave per il club rossonero, e ciò che riporta il Sindaco di San Donato rappresenta un grande punto a favore. Ma non soltanto la viabilità.

C’è un fattore cruciale che potrebbe favorire la costruzione di uno stadio sportivo in quell’area. Come spiega Squeri “il PGT prevede già per l’area di S.Francesco la destinazione a uso sportivo con il progetto ancora valido di SportLifeCity. Sarebbe utile una variante dai tempi non troppo prolungati che il nostro ufficio tecnico ha stimato in 6-8 mesi“. Ma sappiamo bene che il Milan ha molta fretta, e lo ha ben capito anche il Sindaco di San Donato, che a chiare lettere ha aggiunto “ci sederemo attorno a un tavolo. Se ci saranno le condizioni andremo avanti altrimenti non tratteremo per mesi con il Milan perché capiamo bene che per loro ogni mese che passa è un problema e non sarebbe corretto fare ciò”.

Squeri, con molta onestà, ammette che bisogna valutare con attenzione i pro e i contro dell’argomento. Ma è sicuro di altri incontri col Milan, il quale, con altrettanta onestà, ha comunicato al Comune di San Donato di stare valutando altre opzioni. La Maura in primis.