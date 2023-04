Nuovo stadio, il Milan insiste: a breve un altro importante incontro

Sono ore davvero calde per quanto riguarda la questione del nuovo stadio in casa Milan. Il club rossonero ha fatto capire di voler puntare forte su La Maura e sta provando ad accelerare l’iter burocratico, ma i problemi rimangono più di uno.

La priorità è sempre quelle di restare nel territorio di Milano e Gerry Cardinale sta provando a indirizzarsi vero l’Ippodromo della Maura, con l’obiettivo di presentare i progetti nel giro di due settimane. Fra i vari ostacoli al momento c’è anche l’opposizione dei residenti alla costruzione dell’impianto. Inoltre, il fronte degli oppositori è ampio nel Consiglio Comunale, con tante persone neanche disposte a prendere in considerazione l’idea.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che pur non ha messo un veto alla proposta, preferisce di gran lungo l’idea del progetto condiviso con l’Inter a San Siro. “Io non sono contrario al progetto della Maura finché non lo vedo – spiega il sindaco – E’ inutile che il Pd mi dica di convincere i club. Ci provino loro. A me non dispiacerebbe se ciò avvenisse perché abbiamo lavorato tanto sul progetto San Siro”.

Nei prossimi giorni il vertice tra Sala e il Milan

Il progetto condiviso a San Siro non è al momento nei piani del Milan, che ha in mente tutt’altro e lo ha reso noto ormai da tempo, nonostante gli esponenti politici facciano pressione per quella determinata soluzione, ma il sindaco ne è consapevole.

“Ma se in questo momento il Milan mi dice che ha un’altra idea, che cosa devo fare?” Sala ha già ricevuto la comunicazione da parte del presidente del Milan Paolo Scaroni della voglia di puntare su La Maura. Il sindaco chiede di vedere il progetto e poi se ne discuterà con più precisione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera oggi, nei prossimi giorni ci sarà un incontro fra Sala e i vertici rossoneri.

Un nuovo colloquio per capire le reali possibilità della realizzazione dell’impianto all’Ippodromo. Restano ancora vive tutte le ipotesi, dal progetto di San Siro a Sesto San Giovanni, fino a una possibile nuova ipotesi. I prossimi mesi possono essere decisivi, e sicuramente lo saranno per la soluzione a La Maura, in un senso o nell’altro.