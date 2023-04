Ultim’ora: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva

Silvio Berlusconi ancora in ospedale. Pare che l’ex presidente del Milan sia stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele.

Ancora problemi a livello di salute per Silvio Berlusconi. Il noto uomo politico ed attuale patron del Monza calcio è stato nuovamente ricoverato in ospedale.

Notizia di pochi minuti fa battuta dall’Adnkronos, secondo cui Berlusconi sarebbe stato trasportato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Pare si tratti di problemi cardio-circolatori per il leader di Forza Italia, che per ben 31 anni ha guidato il Milan come presidente e proprietario, raggiungendo vette calcistiche incredibili.

Berlusconi, nuovo ricovero pochi giorni dopo le dimissioni

Per Berlusconi si tratta del secondo ricovero al San Raffaele nel giro di pochi giorni. Infatti il 27 marzo scorso si era recato spontaneamente nel noto ospedale milanese, per controlli di routine visti i noti problemi fisici e gli 86 anni di età.

Dopo tre giorni Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale come da prassi, tornando subito alla sua vita di tutti i giorni, tra impegni di natura politici e l’attività di gestione del Monza assieme al fidato Adriano Galliani.

Ma oggi un nuovo improvviso ricovero. L’ex presidente del Milan potrebbe aver subito un peggioramento delle condizioni. Nelle prossime ore se ne saprà certamente qualcosa in più.