Accordo verbale fra il Milan e Leao per il rinnovo: i dettagli

Potrebbe esserci presto la fumata bianca tra il Milan e Leao per il rinnovo: arriva un’indiscrezione molto importante sulla trattativa.

Uno degli obiettivi del Milan in queste settimane è quello di riuscire a chiudere l’accordo con Rafael Leao per la firma del nuovo contratto. La negoziazione tra le parti va avanti da mesi ormai.

Il giocatore ha fatto sapere di voler rimanere in maglia rossonera, ma trovare una quadra a livello economico non è mai semplice. In ballo ci sono cifre elevate, senza dimenticare il famoso risarcimento allo Sporting Lisbona. La dirigenza si è sempre detta fiduciosa, pur consapevole delle difficoltà.

Rinnovo Leao-Milan: le ultime news sono positive

Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha raccontato che esiste un accordo verbale tra il Milan e Leao per un rinnovo che non sarà annuale. Il club rossonero avrebbe accettato di pagare la parte di multa da circa 19 milioni che il giocatore deve versare allo Sporting. Da ricordare che il TAS aveva dichiarato il Lille responsabile in solido del risarcimento al club portoghese.

Per Rafa è previsto uno stipendio intorno ai 5 milioni di netti a stagione. Saranno necessari ulteriori contatti per definire nel dettaglio questa base di intesa, ma il percorso sembra ben tracciato. C’è un fattore importante da considerare, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Esso potrebbe influenzare l’operazione.

