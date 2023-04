Berlusconi in terapia intensiva: situazione delicata

Le ultime sulle condizioni del presidente Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale, in terapia intensiva da ieri

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi tengono in ansia un paese intero. L’ex presidente del Milan è ricoverato al San Raffaele di Milano, in terapia intensiva.

Le prime indiscrezioni – come sottolinea il Corriere della Sera – parlano di problemi respiratori legati a una recidiva di polmonite. Ma c’è di più, Berlusconi, infatti, soffrirebbe di una grave patologia del sangue.

La situazione appare davvero delicata e va monitorata con attenzione minuto per minuto. E’ evidente, come mai in passato, che le difese immunitarie del presidente, che lo scorso 29 settembre ha compiuto 86 anni, siano messe a dura prova. La famiglia, dai figli Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi, al fratello e la compagna, gli sono vicini, convinti che Silvio Berlusconi possa vincere anche questa battaglia.