Milan, due cambi per l’Empoli: Pioli ha scelto

Il Milan è pronto a scendere in campo contro l’Empoli. La squadra di Stefano Pioli tornerà domani a giocare a San Siro per la ventinovesima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri domani, alle ore 21.00, giocheranno contro l’Empoli di Zanetti, per la ventinovesima giornata di Serie A.

Tonali e compagni sono reduci dal grande successo contro il Napoli. Serve vincere per rafforzare la propria posizione: la lotta Champions League è sempre più agguerrita e un passo falso rischia di far scivolare la squadra fuori dai primi quattro posti.

Non c’è dunque tempo per pensare all’andata dei quarti di finale contro gli uomini di Spalletti, che si giocherà a San Siro mercoledì prossimo. Pioli sa che serve schierare la miglior formazione possibile perché vincere aiuta a vincere e la partita di Champions è davvero lontana. Il tempo per recuperare le forze non manca.

Così il Milan, contro l’Empoli, non dovrebbe essere poi così lontano da quello ammirato al Maradona. Difficile che Pioli decida di cambiare dopo la grande vittoria: così a centrocampo il tecnico di Parma è pronto a puntare ancora su Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Rade Krunic. L’algerino, l’italiano e il bosniaco sono i tre uomini della svolta, quelli che hanno permesso al Milan di ritrovare equilibrio, solidità e qualità.

Si ripartirà da loro, salvo inattesi cambi di programma. Si ripartirà da Mike Maignan tra i pali con Davide Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. Al centro della difesa potrebbe esserci il primo cambio. Simon Kjaer ha giocato tre partite consecutive, due in Nazionale e poi contro il Napoli, un turno di riposo non è da escludere per essere tirato a lucido per la sfida al Napoli. Al fianco di Tomori ci sarebbe così Thiaw, che verrebbe rilanciato dopo la prestazione negativa di Udine.

Si cambia in attacco

Si potrebbe cambiare anche in attacco, dove vanno monitorate le condizioni di Brahim Díaz. Il numero dieci ha accusato un fastidio agli adduttori nel corso del match del Maradona.

Ieri, come vi abbiamo raccontato, si è allenato a parte sul campo. Oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo ma c’è la possibilità concreta di vederlo partire dalla panchina con Saelemaekers in campo dal primo minuto. Ancora panchina, dunque, per Charles De Ketelaere. In avanti, poi, appare difficile che Pioli decida di concedere un turno di riposo a Olivier Giroud e Rafael Leao ma non si può certo escludere. Oggi verranno sciolti tutti i dubbi.