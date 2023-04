Milan in Champions, prestigio… e soldi: un potenziale incasso da sogno

Il Milan sogna di ottenere ricavi davvero preziosi. Ovviamente tutto dipenderà dal cammino in Champions League e non solo.

La stagione del Milan entra finalmente nel vivo. I rossoneri non riusciranno di certo a replicare la vittoria del campionato di Serie A, vista la classifica che parla ormai chiaro.

Ma sono due gli obiettivi ancora rimasti intatti per la squadra di Stefano Pioli. Ovvero la qualificazione alla prossima Champions League tramite il campionato, dunque arrivare tra le prime 4 in classifica, ed i quarti di finale della prestigiosa competizione Uefa.

La doppia sfida con il Napoli del 12 e del 18 aprile prossimi rappresenterà il punto focale della stagione rossonera. Un percorso che sarà importante anche in prospettiva futura, visto che il raggiungimento degli obiettivi potrà portare a ricavi molto importanti.

Cifra record in arrivo per il Milan: dipende tutto dai due obiettivi

Oggi in tal senso la Gazzetta dello Sport ha fatto i conti in tasca al Milan in prospettiva. Se dovesse raggiungere i due suddetti obiettivi stagionali, ovvero la qualificazione Champions ed il passaggio del turno contro il Napoli, le casse ne potrebbero beneficiare in maniera significativa.

Partiamo dal cammino attuale in coppa. Il Milan, per il percorso fatto finora, ha ottenuto già circa 45 milioni di euro dalla Uefa, a cui vanno aggiunti anche i bonus per le partite vinte o pareggiate previsti dal market pool.

In caso di qualificazione alla semifinale di Champions League, dunque superando il Napoli nel doppio confronto dei quarti, la squadra di Pioli andrebbe ad incassare un complessivo di 100 milioni di euro. Suddivisi tra premi Uefa, market pool già citato, bonus vittorie e ricavi da stadio, che sfiorano cifre record.

Una somma davvero eccezionale per il Milan, che farà felice sia la proprietà RedBird Capital sia i tifosi rossoneri. I quali sognano da tempo un mercato ad alto livello per rivedere il Diavolo primeggiare in Europa.

Ai possibili 100 milioni di ricavi Champions andrebbero aggiunti anche altri 50 milioni qualora il Milan si qualificasse anche per l’edizione 2023-2024. Premi già predisposti per i club al momento della qualificazione alla fase a gironi della prossima stagione. Insomma, la squadra di Pioli deve raggiungere gli obiettivi per due motivi: la gloria e le casse del club.