Milan, meeting con la Muy Manero: chiacchierata esplorativa | I talenti più interessanti

Paolo Maldini ha incontrato l’intermediario che agisce soprattutto nel centro Europa. Possibili nuovi obiettivi in vista per il Milan?

Giustamente già in queste settimane il Milan si sta cominciando a muovere per quanto riguarda la sessione di calciomercato estiva. Un periodo in cui i rossoneri dovranno agire al meglio per rinforzarsi.

Nonostante le prossime settimane saranno molto impegnative sul campo per il Milan, fra la corsa alla zona Champions ed i quarti di finale contro il Napoli, la dirigenza si è messa a lavorare per il futuro.

In tal senso si legge l’incontro in sede tra Paolo Maldini ed i rappresentanti della Muy Manero, ovvero una agenzia di procuratori ed intermediari che opera soprattutto nel centro Europa.

Come si evince dal profilo Instagram, l’agente Francesco Miniero, uno degli intermediari della suddetta agenzia, ha incontrato Maldini a Casa Milan e parlato, probabilmente, di alcuni talenti della loro scuderia.

Milan, occhi in Olanda e Belgio: i possibili talenti da scoprire

Come detto la Muy Manero detiene la procura soprattutto di calciatori che vengono da Olanda e Belgio, dunque da campionati che sfornano ogni anno talenti di prospettiva molto interessanti.

Il Milan è attratto da quel mercato, come dimostrano colpi del calibro di Saelemaekers e De Ketelaere effettuati negli scorsi anni. La chiacchierata con Miniero è stata esplorativa: un meeting di aggiornamento, ma i profili della loro scuderia che potrebbero interessare Maldini e Massara sono davvero tanti.

Muy Manero, una fucina di talenti: i nomi più interessanti

Come il terzino sinistro 20enne del Bruges, club che il Milan conosce molto bene, Bjorn Meijer. Mancino puro, titolare della Nazionale olandese Under 21 e considerato un prospetto di grande affidabilità.

Oppure si parla molto bene di Ramiz Zerrouki, centrocampista olandese con chiare origini algerine. Gioca nel Twente ed ha 24 anni, ottima fisicità e una scadenza di contratto a giugno 2024 che può agevolarne l’acquisto. Al momento costa circa 8 milioni di euro. O ancora Joey Veerman, mezzala del PSV Eindhoven, nel giro della Nazionale orange, vero e proprio assist-man della squadra olandese. Costo sui 15 milioni di euro.

Ma non è da escludere che Maldini possa aver parlato con Miniero anche di un calciatore, della scuderia in questione, già piuttosto noto ed esperto pronto a cambiare aria. Un’occasione di mercato come Steven Bergwijn, classe ’97 olandese. Ala d’attacco che è tornato in patria all’Ajax dopo il flop al Tottenham. Ma i richiami della Serie A potrebbero portarlo a nuove scelte di carriera.

Non da escludere che Maldini e Miniero abbiano parlato di giovani talenti ancora semi-sconosciuti su cui il Milan ha messo gli occhi tramite una rete di osservatori. Ma neanche che qualche società olandese o belga si sia interessata ai talenti della Primavera rossonera e abbia chiesto alla Muy Manero di fare da tramite.