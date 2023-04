ML – Berlusconi, la visita del figlio al San Raffaele: “Papà è un leone” (VIDEO)

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano. Diagnosticata una brutta malattia. MilanLive.it ha intercettato il figlio Pier Silvio all’uscita dall’ospedale

Nelle ultime ore si sta vivendo una certa apprensione per le condizioni di Silvio Berlusconi. L’ex Presidente del Consiglio è da ieri ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in terapia intensiva. Si pensava inizialmente si trattasse di un isolato problema polmonare, in realtà, purtroppo, è stata diagnosticata una leucemia all’ex Premier. Gli animi sono concitati al momento. Si teme il peggio per Berlusconi.

Dal San Raffaele filtrano però notizie di un leggero miglioramento nelle condizioni dell’86enne leader di Forza Italia. Come precisa il referto firmato dal dottore Zangrillo e dal dottor Ciceri si tratta di leucemia mielomonocitica cronica, una malattia che colpisce soprattutto gli anziani, e che è trattabile. C’è quindi speranza nella ripresa di Silvio Berlusconi, il quale non è mai stato lasciato solo in queste ore così complicate.

Tantissimi gli affetti che gli hanno fatto visita nella giornata di oggi. A partire dal fratello Paolo, che una volta uscito dal San Raffaele ha rassicurato la stampa affermando che il fratello sta ricevendo le migliori cure del caso. Anche il braccio destro di sempre, Adriano Galliani, è arrivato nel pomeriggio all’ospedale per far visita a Berlusconi. MilanLive.it ha intercettato il figlio, il quale ha pronunciato una frase di grande incoraggiamento e speranza.

Berlusconi affetto da leucemia, parla il figlio

I figli di Berlusconi Pier Silvio e Luigi sono arrivati oggi pomeriggio alla clinica San Raffaele per far visita al padre. Il primo, secondogenito, è stato intercettato da MilanLive.it all’uscita della struttura sanitaria, e col sorriso stampato sul volto ha detto “Papà è un leone”. Una frase e un’espressione sul volto che hanno dato un certo sollievo sulle condizioni dell’ex Presidente del Milan, oggi patron del Monza. Di seguito il video di Pier Silvio all’uscita del San Raffaele:

Berlusconi, il messaggio dal Monza

Come riferisce Sky Sport, anche il Monza, club di cui è Presidente, ha mandato un messaggio toccante a Silvio Berlusconi. Tutta la squadra, compreso l’allenatore Palladino, ha girato un video di grande sostegno al patron nel centro sportivo d’allenamento. I giocatori brianzoli, in coro, hanno ripetuto le parole che lo stesso Berlusconi ha sempre pronunciato al gruppo, tanto da diventare un bellissimo motto motivazionale.

“Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”. Parole che oggi sono trascritte sui muri degli spogliatoi dello U-Power Stadium e che compongono l’inno del settore giovanile del Monza. I calciatori hanno concluso il video urlando all’unisono: “Forza presidente, ti aspettiamo presto”.