“Per il Milan si complica”: arriva l’avviso del dieci a Pioli

Il Milan potrebbe soffrire più del previsto. Questo l’avvertimento a Stefano Pioli riguardo alla situazione della sua squadra in futuro.

Vive un momento molto paradossale il Milan. La squadra campione d’Italia prima della sosta aveva ottenuto risultati di vario genere, con alti e bassi piuttosto clamorosi.

Benissimo in Champions League, visto che gli uomini di Stefano Pioli hanno superato con merito il Tottenham di Antonio Conte nel duello degli ottavi di finale. Male invece in campionato, visto che prima della fine di marzo il Milan aveva ottenuto 1 punto in tre partite.

Il nuovo mese di aprile si è però aperto con una vittoria roboante, che darà fiducia e consapevolezza a Leao e compagni. Il 4-0 in casa del Napoli capolista, risultato che rilancia motivazioni ed ambizioni del Milan, anche in altre competizioni.

L’ex Savicevic mette in guardia il Milan in vista della Champions

Battere in maniera così netta, meritata e stupefacente il Napoli al Maradona non può non portare un’iniezione di fiducia nei ragazzi di Pioli. In tanti ora pensano che il Milan possa avere il coltello dalla parte del manico in vista della doppia sfida di Champions League contro gli azzurri.

Ma le insidie in realtà rischiano di essere ancora maggiori. Almeno secondo il parere di un grande numero 10 del passato, ovvero Dejan Savicevic. L’ex stella del Milan negli anni ’90 ha parlato proprio di quella che sarà la sfida di coppa tra i rossoneri ed i napoletani.

L’ex stella, oggi presidente della Federcalcio del Montenegro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del prossimo duello, mettendo in guardia il Milan. A suo dire “ora sarà più complicato per i rossoneri, era meglio restare più coperti. So cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli adesso ha più motivazioni, è più carico di prima“.

Un vero e proprio paradosso quello enunciato da Savicevic, che ricorda il motto del suo maestro Vujadin Boskov: “Aveva ragione quando diceva che era meglio vincere 5 partite per 1-0 che vincerne una sola per 5-0. L’1-0 per il Milan sarebbe stato perfetto”.

Savicevic però continua a dare fiducia al Milan, vista la verve ritrovata: “Il Milan ha dimostrato chiaramente che può battere il Napoli. Ha tutto per farlo. Poi in Champions non ci sono mai certezze. Il Napoli per me è una grande squadra, ma non una grandissima. Quindi è battibile dal Milan, almeno spero perché tiferò per loro“.