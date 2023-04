Pioli ridisegna il Milan e accoglie un nuovo centrocampista: è il colpo perfetto

Un centrocampista con esperienza e qualità per rafforzare il reparto. Il primo colpo del mercato 2023/2024 può parlare francese. Ecco le ultime

Domenica contro il Napoli è arrivata una vittoria prestigiosa per il Milan. Un successo che regala tre punti fondamentali per la lotta alla Champions League e che restituisce un entusiasmo smarrito dopo il ko contro l’Udinese.

La vittoria contro gli azzurri però ha restituito anche quelle certezze smarrite negli ultimi mesi. Stefano Pioli è tornato a giocare con una difesa a quattro e si è rivisto il vero Leao, il vero Sandro Tonali. Quel Milan capace di aggredire gli avversari, di non farli ragionare. Un Milan che ha conquistato meritatamente lo Scudetto.

Si può così guardare al finale di stagione con ottimismo. A fare la differenza oltre a quanto detto è stato certamente l’idea di tornare a schierare un centrocampista, più che un attaccante, nel ruolo di trequartista. Così la presenza di Krunic, Bennacer e Tonali contemporaneamente ha ridato equilibrio e solidità alla squadra.

Anche in ottica di quanto successo contro il Napoli, è difficile che si possa vedere un Milan con principi di gioco diversi da qui alle prossime partite. L’idea di avere tre centrocampisti in mezzo al campo, porterà verosimilmente, De Ketelaere, a spostarsi sulla destra.

Primo colpo dal mercato

Con questo modo di giocare appare evidente che il mercato possa prendere un’altra forma. Avere in rosa un calciatore capace di fare il trequartista ma che abbia anche caratteristiche da mediano può dunque essere fondamentale.

Guardando a tutto ciò, il Milan ha da tempo messo nel mirino un giocatore, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno e che appare davvero un’occasione importante da cogliere. Stiamo parlando di Housseem Aouar, che ha deciso di lasciare il Lione al termine della stagione. Ha voglia di confrontarsi con un nuovo campionato e di giocare la Champions League. Dalla Francia continuano a spingere il giocatore verso il Milan. I rossoneri appaiono la prima scelta per il classe 1998. C’è voglia di arrivare a dama ma serve trovare l’accordo definitivo.

Sullo sfondo, interessate ad Aouar, restano comunque, altre squadre, come l’Eintracht Francoforte, il Manchester United e il Real Betis. Aouar, come dicevamo, ha le qualità giuste, oltre che tanta esperienza, per completare il reparto di centrocampo. Può prendere il posto di Bennacer, facendo il mediano o il trequartista.