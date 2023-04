Victor Osimhen, l’annuncio per Milan-Napoli: Spalletti avvisa Pioli

Aggiornamenti da casa Napoli sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano punta la sfida al Milan di Champions League.

Il Napoli ha perso in maniera netta e senza appello contro il Milan domenica scorsa. Un k.o. che sicuramente lascerà qualche strascico anche in vista dei prossimi impegni stagionali.

Gli azzurri si aggrappano ad una attenuante comunque di rilievo. Ovvero l’assenza di Victor Osimhen nel big match del Maradona, finito 4-0 per il Milan.

L’attaccante e capocannoniere della Serie A italiana era infatti ai box per una lesione muscolare. Un problema all’adduttore per il classe ’98 che resta anche in dubbio per le prossime partite, in particolare per la doppia gara di Champions League sempre tra Milan e Napoli.

Osimhen out per il Lecce, ma ora punta il Milan

A parlare delle condizioni attuali di Osimhen c’ha pensato il suo allenatore. Poco fa Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Lecce di domani sera.

Il tecnico del Napoli ha fatto intendere come il guaio muscolare occorso al proprio numero 9 non sia ancora guarito del tutto. Anzi, Osimhen sicuramente salterà la partita di domani: “Domani non ci saranno possibilità di vedere Victor in campo, abbiamo deciso di andare con la programmazione direttamente alla prossima settimana”.

Spalletti però mette in guardia il Milan e parla con ottimismo di una presenza in campo del nigeriano per il 12 aprile, ovvero il giorno dell’andata dei quarti di finale di Champions: “Ci sono molte possibilità di vederlo in campo con il Milan, ma prima dobbiamo aspettare i riscontri sul lavoro programmato che farà nei prossimi giorni”.

Dunque dopo Pasqua si saprà realmente se Osimhen sarà convocabile e utilizzabile dal Napoli per il match tanto atteso di San Siro. Certa a questo punto la sua presenza almeno per il ritorno del Maradona del 18 aprile.

Spalletti inoltre, sempre in conferenza, è tornato sul match perso domenica scorsa: “Il concetto di infallibilità ce lo avete attribuito voi, noi siamo sempre rimasti umili. Il Milan è arrivato alla partita col timore di perderla, noi probabilmente con tutti i discorsi che si fanno con la convinzione che potesse essere una gara di riempimento verso la Champions”.