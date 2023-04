Calciomercato Milan, offerta confermata: assalto all’attaccante

Confermato l’interesse del Milan per un attaccante straniero: Maldini studia la proposta, ma ci sono due concorrenti forti.

La società rossonera si rinforzerà in ogni reparto nel prossimo calciomercato estivo. Non si può ancora dire quale sarà il budget della prossima campagna acquisti, condizionato inevitabilmente dalla qualificazione in Champions League, però i tifosi si aspettano alcuni colpi di buon livello.

Sicuramente i milanisti si attendono delle mosse nel reparto offensivo. Se Olivier Giroud è certo di rinnovare il contratto in scadenza a giugno, molto diversa è la situazione riguardante Zlatan Ibrahimovic. Il 41enne svedese potrebbe ritirarsi oppure non essere confermato se le sue condizioni fisiche non dovessero convincere. Addio da non escludere neppure per Divock Origi, che finora ha un po’ deluso e che deve dare segnali per guadagnarsi la permanenza.

Calciomercato Milan, nuovo centravanti dall’estero

Il Milan in questi mesi ha tenuto sotto osservazione diversi profili e prima della fine della stagione deciderà su chi puntare. Paolo Maldini e Frederic Massara sanno bene quali caratteristiche servono a Stefano Pioli.

Tra gli attaccanti che piacciono alla dirigenza c’è Noah Okafor, 22enne svizzero che milita nel Red Bull Salisburgo. Da tempo gli osservatori rossoneri lo monitorano ed non è escluso un tentativo concreto nel prossimo calciomercato estivo, considerando che il contratto scade a giugno 2024 e che quindi il prezzo non potrà essere troppo alto.

Secondo quanto spiegato da Salzburger Nachrichten, il valore di Okafor è di 22 milioni di euro e il Tottenham è pronto a presentare un’offerta. Anche Milan e Inter stanno studiando le proprie mosse per assicurarsi il calciatore, che ha già deciso di lasciare Salisburgo al termine della stagione per mettersi alla prova in una piazza più importante.

I numeri di Noah Okafor

Okafor è approdato in Austria nel gennaio 2020, dopo aver collezionato 7 gol e 5 assist in 54 presenze con la maglia del Basilea. Investimento da 11,2 milioni di euro. Con il Red Bull Salisburgo è arrivato a 34 reti e 23 assist in 108 partite. In questa stagione il suo bottino è di 10 gol e 5 assist in 30 match.

L’attaccante svizzero può giocare da prima o da seconda punta. È uno veloce, forte fisicamente (185 cm per 85 kg), dotato sul piano tecnico e al quale piace svariare sul fronte offensivo. Un giocatore moderno e che potrebbe fare molto comodo a Pioli. Vedremo se sarà uno dei colpi estivi del Milan.