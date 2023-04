Calciomercato Milan, sorpasso Inter: colpo a zero di Marotta

L’Inter sembra aver messo la freccia nella corsa a un difensore accostato anche al Milan: la società nerazzurra vuole chiudere.

Il calciomercato estivo non è ancora vicino, ma già adesso c’è la possibilità di bloccare i giocatori in scadenza di contratto a fine giugno. Ci sono diversi nomi interessanti che farebbero comodo alle big della Serie A.

Uno dei profili che hanno parecchie richieste è Evan Ndicka, difensore che nella scorsa estate il Milan aveva provato a comprare prima di virare su Malick Thiaw. La dirigenza non riuscì a trovare un accordo economico con l’Eintracht Francoforte, che fissò un prezzo troppo alto e preferì tenerlo pur rischiando di poterlo perdere a parametro zero.

Calciomercato Milan, Ndicka va all’Inter?

Il club tedesco sperava di poter rinnovare il contratto di Ndicka, ma i suoi tentativi non hanno avuto successo. Il giocatore se ne andrà e ha tante opzioni tra le quali scegliere per il suo futuro.

Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, l’Inter sarebbe in pole position nella corsa al difensore franco-camerunese. La squadra nerazzurra perderà sicuramente Milan Skriniar a parametro zero, visto che non rinnoverà il contratto e dovrebbe finire al PSG. Non è esclusa neppure la partenza di Alessandro Bastoni, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo per portare all’Inter dei validi innesti nel reparto difensivo. Il mercato di parametri zero viene tenuto d’occhio e il calciatore dell’Eintracht Francoforte è ritenuto all’altezza. Potrebbe essere un buon colpo low cost.

Ndicka, difensore duttile: piace anche in Premier

Oltre all’Inter e al Milan, non mancano altre società importanti ad aver messo Ndicka nel mirino. In Italia anche Juventus, Napoli e Roma sono state indicate come pretendenti. In Spagna sembra esserci interesse da parte del Barcellona e in Premier League ci sono più squadra in corsa, Liverpool compreso.

L’ex Auxerre gioca come difensore di sinistra nella difesa a tre dell’Eintracht Francoforte. Quello è il suo ruolo ideale, però è stato impiegato come centrale o terzino in una retroguardia a quattro. È un giocatore duttile e anche per questo ci sono allenatori che lo vorrebbero volentieri. Il mese di aprile potrebbe essere decisivo per definire il suo futuro.