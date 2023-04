Divock Origi, un’altra brutta serata: San Siro lo fischia

Male Divock Origi a San Siro in occasione di Milan-Empoli. I tifosi rossoneri hanno espresso tutta la loro insoddisfazione con dei fischi

Non ci siamo ancora, e chissà se mai ci saremo! Divock Origi ha rappresentato ancora un’enorme nota stonata stasera a San Siro nella 28esima giornata di Serie A tra Milan ed Empoli. Stefano Pioli gli aveva voluto dare fiducia e una chance importante regalandogli la titolarità, ma lui ancora una volta ha mancato l’appuntamento col successo. Non soltanto è mancato il gol, ma anche tutta la prestazione. L’attaccante belga non si è mai fatto trovare pronto dai compagni, commettendo qualche errore grossolano.

Troppa timidezza in area per Origi, a cui manca quella decisione e incisività per fare male agli avversari. Altra occasione sprecata dunque per Divock, che al momento del cambio (sostituito da Giroud) è stato sommerso dai fischi di San Siro. I tifosi ancora una volta sono rimasti amareggiati dallo scarso apporto dell’attaccante, arrivato in estate a parametro zero tra le altissime aspettative. L’ex Liverpool, se così dovesse continuare, appare destinato alla cessione nel mercato estivo.