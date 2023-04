Highlights Milan-Empoli: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Milan-Empoli, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato a San Siro venerdì 7 aprile

Ampio turnover nel Milan che ospita l’Empoli a San Siro il venerdì di Pasqua. Pioli rivoluziona l’attaccante con Rebic, Saelemakers e Pobega a supporto di Origi. Thiaw in difesa prende il posto di Kjaer titolare a Napoli.

Il primo tempo è interamente di marca rossonera. Tanto possesso palla per i padroni di casa ma manovra offensiva che stenta a decollare. Grandissima comunque l’occasione capitata a Rebic che solo davanti a Perisan conclude troppo centralmente sul portiere empolese. Sulla respinta, lo stesso Perisan sventa su Hernandez.

Si chiude bene l’Empoli e il Milan fatica, nonostante l’indubbia supremazia. Per rivedere i rossoneri pericolosi in avanti bisogna attendere la fine del primo tempo con il tiro di Tonali dal limite poco angolato per Perisan e un’altra incursione di Rebic che conclude ampiamente alto da posizione favorevole. Male Origi mentre Maignan assiste al primo tempo senza aver compiuto alcun intervento. Non c’è recupero e si va negli spogliatoi, all’intervallo, a reti bianche.

Il Secondo Tempo

La seconda frazione è identica alla prima. Il Milan è costantemente nella metà campo empolese e, stavolta, con più incisività rispetto a prima. Ci prova prima Saelemakers da fuori area poi Origi manca una deviazione nei pressi dell’area piccola. Al 58′ l’arbitro, dopo aver sorvolato su un contatto dubbio tra Fazzini e Hernandez, fischia un rigore al Milan per un inesistente fallo di mano di Ebuhei. Decisione poi corretta dal Var.

E’ un assedio quello dei rossoneri. Florenzi, subentrato a Calabria, colpisce il palo esterno con una conclusione da posizione defilata. All’83’, Giroud serve l’assist sull’incursione di Diaz, il cui tiro viene respinto da Perisan. All’89’, San Siro esplode sulla deviazione in rete di Giroud. Protestano subito i giocatori dell’Empoli e a ragione. Il francese, infatti, devia di braccio. Gol annullato e assedio finale che non porta al meritatissimo vantaggio.

Finisce con un incredibile 0-0. Il Milan non approfitta del pareggio dell’Inter a Salerno e rischia il sorpasso dalla Roma impegnata a Torino. Attenzione anche a Lazio-Juventus. Con una vittoria i biancazzurri possono allungare forse definitivamente mentre i bianconeri potrebbero avvicinarsi ulteriormente al quarto posto.Potrebbe rientrare, di nuovo, pienamente in gioco anche l’Atalanta che, con una vittoria contro il Bologna, si porterebbe a -1 dal Milan.

Tutto, maledettamente, complicato. E ora testa al Napoli.