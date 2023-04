Incontro e triplo colpo: Maldini è scatenato

Cruciale indiscrezione. Il Milan ha incontrato il Presidente del club italiano per discutere di calciomercato. Tre giocatori nel mirino, Maldini ci prova

Il Milan è tornato a sorridere dopo la vittoria in trasferta contro il Milan, ed inevitabilmente anche lo sguardo al futuro si è fatto più luminoso. Serve indubbiamente continuità di risultati per ambire all’obiettivo stagionale della qualificazione alla prossima Champions League, ma la grande prova di forza al Maradona ha sicuramente risollevato aspettative e morale. Si guarda quindi alla prossima stagione con più fiducia, e lo sguardo al calciomercato è sempre più attento.

Maldini e Massara, supportati da Geoffrey Moncada, hanno cominciato a gettare le basi per i prossimi acquisti. In tal senso è stato cruciale l’incontro avvenuto la scorsa settimana a Milano tra la dirigenza del Milan e il Presidente dell’Empoli. Come riportato da calciostyle.it, Fabrizio Corsi ha incontrato Massara, Scaroni, Moncada e Carbone in un noto ristorante del centro storico della città. Un summit cordiale in cui il calciomercato è stato argomento principale.

Come sottolinea la fonte, l’incontro era in programma da tempo, ma era mancata l’occasione. Qualche giorno fa finalmente il confronto. Nello specifico, il patron dei toscani e la dirigenza rossonera hanno discusso sul tavolo il futuro di tre giovani interessanti dell’Empoli. Triplo colpo possibile!

Il Milan incontra l’Empoli: di chi si è parlato

Il Milan vanta un ottimo rapporto con l’Empoli, e questo grazie alla ultratrentennale gestione della famiglia Corsi, la quale ha agevolato e mantenuto i contatti tra i due club. Ecco che dopo l’ottimo affare Bennacer-Krunic, il Diavolo è tornato a bussare alla porta dei toscani. Calciostyle.it parla di tre profili in particolare che piacciono a Maldini e Massara, che sono stati osservati con grande dettaglio dall’area scouting rossonera capeggiata da Moncada. Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000; Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003; Jacopo Fazzini centrocampista classe 2003.

Il primo soprattutto è quello che potrebbe arrivare con più facilità a Milano già a partire dalla prossima stagione. Servirebbero 5-6 milioni di euro all’Empoli, più la contropartita di Andrea Bozzolan, il pari ruolo della Primavera di Abate, per accordare una trattativa. In questo caso, però, il Milan farebbe partire Bozzolan attraverso la formula del prestito biennale con diritto di riscatto in favore dei toscani e un controriscatto da conservare. Ipotesi seria, ma ricordiamo che su Parisi ci sono anche Inter e Juventus. L’idea di Maldini è quella di farlo arrivare in rossonero a prendere il posto di Ballo-Touré.

Quanto a Baldanzi, le cose stanno diversamente e la trattativa potrebbe essere più complessa. Il Milan, in questo caso, ha l’idea di acquistare il giocatore a titolo definitivo, lasciandolo però un altro anno in prestito all’Empoli. Il modo migliore per consentirgli di terminare il processo di maturazione. Ricordiamo che il trequartista, all’occorrenza esterno a sinistra, tifa i colori rossoneri da sempre. Al momento sembra dunque un predestinato. Anche in questo caso la concorrenza non manca, ci sono Napoli e Inter ad inseguire il classe 2003. Il Diavolo, in questo caso, può però contare sulla volontà del giocatore.

Ad ogni modo l’Empoli pensa anche a sé stesso, e per questo avrebbe chiesto al Milan un’altra contropartita. Non solo Bozzolan.

Milan-Empoli, scambi di mercato: vogliono il figlio d’arte

Calciostyle.it continua sottolineando che in caso di cessione di Baldanzi al Milan, l’Empoli chiederebbe Daniel Maldini per regalargli una maglia da titolare e un ruolo da protagonista. Il figlio d’arte potrebbe dunque ritrovarsi a giocare con il giovane talento della trequarti per una stagione, per poi, chissà, avere entrambi Milanello come destinazione finale.

Una cosa è evidente: il Milan cerca italiani per rilanciare il talento tricolore in Europa.