Leao, dal Portogallo: “Il Lille paga la multa”, c’è il like di Rafa

Arrivano novità importanti dal Portogallo. Novità che potrebbero rappresentare una svolta per il futuro dell’attaccante del Milan

Dal Portogallo arrivano novità importanti legate al futuro di Rafael Leao. Una notizia, che come un fulmine ha illuminato la notte dei tifosi rossoneri, che sperano concretamente di poter continuare a vedere giocare con la maglia del Milan il loro idolo ancora per molto tempo.

Nella tarda serata di ieri, Record, ha dato aggiornamenti importanti in merito al contenzioso che vede come protagonisti il Lille, Rafael Leao e lo Sporting. Il quotidiano portoghese scrive che sarà il club francese a farsi carico del pagamento integrale della multa a seguito della risoluzione unilaterale del contratto che Leao effettuò nel 2018.

Il risarcimento allo Sporting dovrebbe dunque essere tutto a carico del Lille: 20,3 milioni di euro complessivi (16.5 di risarcimento più 3.8 di interessi) da far finire nelle casse del club portoghese a seguito del ricorso, che avrebbe perso presso la Corte Federale Svizzera, che di fatto ha confermato la condanna da parte del TAS di Losanna.

Svolta Leao

Una notizia, come detto, davvero importante, per quale si aspettano conferme nelle prossime ore. Ma un segnale è già arrivato nella notte, con Rafael Leao, che ha messo il like all’articolo pubblicato da Record.

🔴⚫️ #Leao – nel frattempo è arrivato il like di Rafael! Può davvero essere la svolta per il rinnovo 🏄🏾‍♂️🏄🏾‍♂️ #Sporting #Milan pic.twitter.com/Q3eHMI0XPz — Martin Sartorio (@MartinSa1988) April 6, 2023

Il pagamento della multa da parte del Lille non può che avere dei risvolti positivi sulla vicenda legata al rinnovo di Rafael Leao. E’ evidente che adesso il Milan e l’entourage dell’attaccante portoghese sono pronti a trattare con maggiore serenità il prolungamento del contratto. Senza un fardello così importante, trovare un accordo sarà sicuramente più semplice.

Come abbiamo scritto più volte, il Milan si è sempre detto ottimista in merito al rinnovo dell’attaccante. La società rossonera si è fatta forte della ferma volontà del giocatore di proseguire la propria avventura a Milano, dove si trova bene con tutti. Leao ha sempre manifestato il desiderio di continuare a giocare per i rossoneri. L’ottimismo così è cresciuto negli ultimi giorni e la notizia proveniente dal Portogallo non fa altro che spingere la trattativa verso il rettilineo finale, quello che porterà alla firma. Ora però testa al campo dove serviranno i gol di Leao per continuare a sognare in Europa e per blindare la Champions League, vitale anche per il rinnovo del portoghese.