Massara: “Giroud firmerà presto un nuovo contratto. Su Leao e Brahim Diaz…”

Il direttore sportivo del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara di Milan-Empoli. Dichiarazioni cruciali su Leao e Brahim Diaz

Il Milan è a caccia di continuità nei risultati per centrare l’obiettivo Champions a fine stagione. Rientrare tra le prima quattro della Serie A permetterebbe al club rossonero di avere più margine di movimento, in termini economici, sul mercato ma anche sui rinnovi di contratto, in particolare quello di Rafael Leao. Frederic Massara, DS dell’AC Milan, ha parlato in tal senso nel pre-partita di Milan-Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sono cruciali. Eccole di seguito.

Sul futuro di Brahim Diaz: “Brahim ha fatto molto bene qui. Vogliamo incontrare il Real Madrid e discutere. La nostra volontà è di tenere il giocatore, ci fidiamo di lui. Vediamo se ci saranno le condizioni per trattare con il Real”.

Sul rinnovo di Leao: “Vogliamo prolungare il contratto di Rafa Leão, lui vuole lo stesso. Ci sono problemi ma ci siamo. Serve una soluzione prima della fine della stagione. Rafa avrà l’ultima parola. Non è facile citare percentuali ma direi che è il 50%”.

Sul rinnovo di Giroud: “Posso confermare che Olivier Giroud firmerà presto un nuovo contratto, è imminente”.