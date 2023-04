Milan-Empoli, probabili formazioni: Pioli cambia, dubbio Leao

Arrivano indiscrezioni interessanti da Milanello sulla probabile formazione del Milan contro l’Empoli: ci saranno delle novità.

Dopo tre partite senza vittorie, il Milan è tornato a conquistare 3 punti in campionato e lo ha fatto alla grande battendo il Napoli 3-0 in trasferta. Il prossimo ostacolo è l’Empoli, che venerdì sera verrà a San Siro per cercare di strappare un buon risultato.

All’andata allo stadio Carlo Castellani la squadra di Stefano Pioli vinse 3-1 non senza difficoltà. Fu Fodé Ballo-Touré, sostituto dell’assente Theo Hernandez, a segnare nel recupero il secondo gol rossonero e poi ci pensò Rafael Leao a firmare il tris definitivo. Sarà interessante vedere se il trionfo a Napoli avrà sbloccato i campioni d’Italia in carica e se riusciranno a mettere in campo un’altra prestazione di alto livello.

Pioli fa dei cambiamenti per Milan-Empoli

Considerando che mercoledì c’è l’andata dei Quarti di Champions League proprio contro il Napoli, mister Pioli farà qualche cambiamento di formazione rispetto al match disputato allo stadio Diego Armando Maradona. Qualcuno riposerà in vista dell’impegno europeo.

Sky Sport ha fatto sapere che in difesa la novità dovrebbe essere l’utilizzo di Malick Thiaw al posto di Simon Kjaer. Il danese va gestito a livello fisico e probabilmente sarà preservato per mercoledì prossimo. Confermati Davide Calabria, Fikayo Tomori e Theo Hernandez davanti a Mike Maignan.

A centrocampo è stato provato Tommaso Pobega al posto di Rade Krunic, quindi potrebbe essere il triestino ad affiancare Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Ancora panchina per Aster Vranckx, talvolta invocato da diversi tifosi sui social network.

Sulla fascia destra offensiva dovrebbe agire Alexis Saelemaekers, con Brahim Diaz che partirà dalla panchina. Lo spagnolo aveva accusato un leggero infortunio muscolare a Napoli. Ha recuperato, però non sarà nella formazione titolare. A sinistra c’è indecisione tra Rafael Leao e Ante Rebic. Il portoghese mercoledì ha lavorato a parte e giovedì è tornato in gruppo, Pioli potrebbe decidere di non rischiare. E il centravanti titolare potrebbe essere Divock Origi al posto di Olivier Giroud.

Milan-Empoli: probabili formazioni della partita

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Origi (Giroud) , Leao (Rebic).

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.