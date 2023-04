Milan-Empoli, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi 7 aprile

Il Milan sfida l’Empoli a San Siro nella 29.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vederlo in streaming e in diretta oggi dalle ore 21

Per la terza volta nella sua storia, il Milan è in campo il Venerdì di Pasqua. E’ accaduto in altre due circostanze, nel 2006, in un Derby contro l’Inter vinto di misura con gol decisivo di Kaladze e lo scorso anno con il 2-0 rifilata al Genoa.

Oggi, venerdì 7 aprile, c’è l’Empoli a sfidare i rossoneri a San Siro, in un match di fondamentale importanza per i campioni d’Italia in carica che devono dare continuità allo splendido 0-4 di Napoli e consolidare il posizionamento tra le prime quattro della classifica.

Napoli che, a sua volta, sarà ospite a San Siro mercoledì prossimo per l’andata dei quarti di Champions League. E’ ancora presto per pensare alla super sfida europea. Prima c’è da fronteggiare (e battere) un Empoli già salvo e già vincitore, in campionato, a San Siro contro l’Inter lo scorso febbraio.

Una compagine molto insidiosa quella toscana con giovani talenti come Baldanzi e Parisi già nel mirino dei top club di Serie A. Per la sfida contro gli uomini di Dionisi, Pioli pensa a qualche cambio rispetto all’undici titolare di Napoli. Fuori Kjaer per Thiaw, in avanti Diaz dovrebbe riposare e lasciare spazio a destra a Saelemaekers con Pobega trequartista al posto di Krunic. Vedremo se Pioli farà riposare anche Leao per lasciare spazio a Rebic, schierato per l’ultima volta dal primo minuto nel ko contro la Fiorentina.

Milan-Empoli, dove vederla in streaming e diretta tv

Alla stregua di tutte le partite di campionato disputate a marzo, anche Milan-Empoli sarà visibile in simulcast su Sky Sport Uno in diretta tv e, in streaming, sull’applicazione di Dazn oppure, per i clienti Sky, tramite SkyGo. Non è prevista la diretta tv su Zona Dazn, il canale opzione sul 214 del decoder Sky attivabile a 5€ al mese direttamente dal menù personale del proprio account Dazn.

Dopo il match con l’Empoli, il Milan tornerà in campo mercoledì 12 contro il Napoli in Champions, partita quest’ultima che sarà trasmessa in esclusiva assoluta, in streaming, su Amazon Prime Video.

Prossimo impegno di campionato per i rossoneri contro il Bologna, sabato 15 aprile alle 15 in diretta esclusiva su Dazn. A seguire, martedì 18 aprile, ritorno al Maradona con Napoli con diretta in chiaro su Canale 5 oltreché su Sky.