Milan, l’attaccante non rinnova e saluta: è rivoluzione

Dalla Francia indiscrezioni importanti sul futuro dell’attacco del Milan, tra conferme e partenze in vista della prossima stagione.

Il Milan è concentrato soprattutto sulle vicende di campo, con l’obiettivo di chiudere in top 4 il campionato e di andare più avanti possibile in Champions League. Ma sono anche settimane importanti per alcune questioni exta-campo.

Ad esempio, i rinnovi di contratto di Olivier Giroud e Rafael Leao. Con l’ex Chelsea è stato raggiunto un accordo per il prolungamento fino a giugno 2024, adesso si tratta solamente di firmare. Per quanto riguarda il portoghese, risultano dei passi avanti notevoli negli ultimi giorni. Dal Portogallo è anche trapelato che il Lille dovrebbe pagare il famoso risarcimento allo Sporting.

Rinnovi Milan, Giroud e Leao firmano: Ibra addio?

Per Giroud è fatta, per Leao c’è molto ottimismo. Il grande dubbio è legato al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che va in scadenza a fine stagione. Il 41enne svedese è rientrato dopo un lungo stop per un infortunio al ginocchio sinistro, ma adesso è out per un problema muscolare.

Il giornalista Santi Aouna di Footmercato.net spiega che, secondo le sue informazioni, il Milan non rinnoverà il contratto di Ibrahimovic. Resta da vedere se, in caso di addio, il calciatore vorrà comunque continuare a giocare oppure se opterà per il ritiro.

Da Casa Milan trapela che una decisione non è stata ancora presa sul futuro di Zlatan, però l’ipotesi di una separazione è tutt’altro che da scartare. È evidente che il centravanti scandinavo non può dare le garanzie necessarie. Età e fragilità fisica non giocano dalla sua parte, nonostante lui lavori sempre al massimo per essere al top.

Origi via insieme a Ibrahimovic?

Ibra e il Milan hanno un ottimo rapporto, quindi al momento opportuno si confronteranno per prendere una decisione. Nell’attacco rossonero potrebbe non essere l’unico a partire. Infatti, anche la permanenza di Divock Origi è fortemente incerta. L’ex Liverpool finora non ha convinto.

Aouna scrive che il belga non è destinato a rimanere. Vedremo se effettivamente lascerà Milanello, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Prima di firmare per il Diavolo aveva delle richieste in Premier League ed è possibile che qualche squadra inglese possa farsi avanti per comprare il suo cartellino.

Origi è arrivato in Italia a parametro zero, quindi il Milan ha la possibilità di vendere e realizzare una plusvalenza a bilancio. Il portale specializzato Transfermarkt assegna all’ex Liverpool una valutazione di 8 milioni. Da ricordare che il suo stipendio è di 4 milioni netti annui, bonus compresi. Ovviamente, con gli addii di Zlatan e Divock l’attacco rossonero sarebbe destinato a cambiare.