Milan, rivoluzione sulla trequarti: così cambia tutto

La trequarti del Milan si appresta a vivere una grande rivoluzione in vista della prossima stagione. Scelto il nuovo colpo, ne parla Tuttosport

La trequarti organizzata da Stefano Pioli è il cuore pulsante del gioco offensivo del Milan. Inutile sottolinearlo. Lo abbiamo visto contro il Napoli. Quando i tre dietro la punta funzionano al meglio non ce n’è per nessuno. Non è un caso che contro i partenopei i quattro gol messi a segno siano arrivati proprio da tre giocatori che agivano alle spalle di Olivier Giroud. Doppietta di Rafael Leao, un gol di Brahim Diaz, uno di Alexis Saelemaekers. Sinistra, centro, destra, e il dado è stato tratto!

Qualcosa però potrà cambiare in vista della prossima stagione. Lo dicono i fatti. Rafael Leao dovrebbe rimanere, a patto che firmi il rinnovo di contratto. Sulla destra arriverà forse un rinforzo di maggiore qualità. Quanto a Brahim Diaz le incognite sono adesso più grandi che mai. Il folletto spagnolo sta vivendo un magico periodo di forma, e per questo il Real Madrid sembra avere tutta l’intenzione di riportarlo in Spagna. Si discute già di un rinnovo di contratto pronto da parte dei blancos.

Anche se contro il Napoli Diaz ha agito da esterno di destra, è risaputo che il suo ruolo naturale sia quello di trequartista centrale. In caso di partenza in estate (un addio più che doloroso), il Milan si troverà a fare i conti col mercato. Al momento c’è un nome in pole secondo Tuttosport per prendere il posto dello spagnolo ex Manchester City. E’ prevista una grande rivoluzione in quel ruolo in vista della prossima stagione.

Milan, addio Brahim Diaz: cambia tutto

Con l’ipotetica partenza di Brahim Diaz, se il Milan non dovesse trovare un accordo col Real Madrid, la dirigenza sarà costretta ad intervenire sul mercato. A patto che Charles De Ketelaere sia un inamovibile nonostante le sue prestazioni abbiano deluso (il Milan ha deciso di aspettarlo dandogli tutta la fiducia), arriverebbe dunque un nuovo innesto a completare numericamente e qualitativamente il ruolo di trequartista. Il primo indiziato secondo Tuttosport è Tommaso Baldanzi dell’Empoli, il classe 2003 da sempre tifoso rossonero. In Toscana Baldanzi sta dando sfogo a tutto il suo talento, ed è quasi certo che il suo futuro debba essere in una big.

Il Milan punterebbe forte sulla volontà del giocatore, da sempre innamorato dei colori rossoneri. Nonostante la giovane età, ha già mostrato doti e qualità uniche, che da tempo non si rivedevano in un calciatore italiano. Seguito anche da Napoli e Inter, Tommaso verrà osservato da Paolo Maldini e Frederic Massara venerdì sera a San Siro. In occasione del match di campionato tra Milan ed Empoli i due dirigenti potranno farsi un’idea ben più chiara del giovane talento. Ma da quanto riporta calciostyle.it, il club rossonero ha già trattato il nome di Baldanzi direttamente con il Presidente dei toscani, Fabrizio Corsi. Dialoghi dunque avviati.

Non dimentichiamo che tra le fila del Milan c’è un altro trequartista sul quale aleggiano numeroso incognite. Si tratta di Yacine Adli, utilizzato quasi mai da Stefano Pioli. Per lui è forse prevista una partenza in prestito in estate. Ha certamente bisogno di continuità un calciatore così talentoso, e al Milan al momento non sembra esserci spazio per lui. Molto dipenderà ovviamente dal destino di Brahim Diaz, ma tutto fa presagire ad una rivoluzione nel ruolo dietro la punta in estate.