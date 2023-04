Moviola Milan-Empoli, tutti gli episodi: manca un rigore su Theo Hernandez (VIDEO)

Dal penalty non concesso al terzino fino al gol di Giroud annullato dal VAR nel finale: tutte le situazioni dubbie di Milan-Empoli

Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro l’Empoli e non riesce ad approfittare del passo falso dell’Inter di qualche ora fa. La squadra di Stefano Pioli crea tanto ma il gol per sbloccare la partita non arriva e deve accontentarsi di un punto.

In realtà la rete era arriva in extremis con Olivier Giroud, ma il VAR è intervenuto e ha annullato per per un fallo di mano. Ma questo non è stato l’unico episodio arbitrale della serata. Sono infatti state davvero tante le situazioni dubbie che hanno coinvolto il direttore di gara e si VAR durante i novanta minuti.

Il primo episodio avviene al nono minuto del secondo tempo, quando Theo Hernandez anticipa Fazzini sulla linea del lato corto dell’area di rigore e viene atterrato da quest’ultimo. Il laterale francese chiede a gran voce il penalty ma l’arbitro Marcenaro lascia correre. C’è un check del VAR che conferma la decisione perché ci sarebbe un tocco prima sul pallone, ma le immagini lasciano davvero molti dubbi.

Just take VAR out of the gamepic.twitter.com/j7i8iTbzbw — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) April 7, 2023

Il VAR cancella un rigore e un gol ai rossoneri

Qualche minuto più tardi il direttore di gara un rigore lo concede per un presunto fallo di mano di Ebuehi, ma il VAR stavolta interviene per cancellare la sua decisione. In effetti non c’è alcun intervento scorretto del difensore toscano. Al minuto 78′ c’è un’altra situazione che non va a favore del Milan. Saelemaekers chiede una punizione dal limite per una manata di Luperto, ma anche in questo caso l’arbitro non ravvisa.

Non è finita qui perché appunto al minuto 89 il Diavolo trova la rete del vantaggio con Giroud. Inizialmente Mercenaro convalida la rete, nonostante le forti e immediate proteste degli ospiti. Anche stavolta sale in cattedra il VAR e annulla la rete per l’effettivo tocco col braccio del bomber francese.