Napoli, un altro infortunio in attacco: costretto a uscire, le ultime

Guai in casa Napoli! Altra tegola enorme per Luciano Spalletti in vista della doppia sfida di Champions League contro il Milan. L’attaccante si è infortunato

La disfatta per 0-4 ha rappresentato un’enorme mazzata psicologica per il Napoli. Un risultato insperato, sul quale in pochi avrebbero scommesso. Ma il Milan è stato superiore sotto ogni aspetto, mettendo ai ferri corti i partenopei e stravincendo in maniera meritata. Il confronto non è però finito. Azzurri e rossoneri si rincontreranno a breve, con una posta in palio ben superiore.

Ci sono i quarti di finale di Champions League da disputare, e nessuna delle due vuole mancare l’appuntamento clamoroso con le semifinali. Da giorni si discute dell’infortunio di Victor Osimhen. Sono tante le versioni sulle condizioni e sui tempi di recupero dell’attaccante nigeriano, risorsa fondamentale per la squadra di Spalletti. C’è chi dice che questo presenzierà alla gara d’andata a San Siro, giocatore compreso. Altre fonti sono invece pronte a scommettere che Osimhen potrà ritornare a disposizione soltanto per la gara di ritorno a Napoli.

L’incognita è al momento bella grossa, ma è certo che l’allenatore del Napoli spera a tutti i costi di recuperare il suo bomber per eccellenza. Attenzione, però, perché i guai in casa azzurra non sono terminati. Si è fermato anche l’altro attaccante.

Napoli, l’attaccante si infortuna contro il Lecce

Durante il match di campionato tra Lecce e Napoli, Luciano Spalletti ha rimediato una grossa tegola. Si è infatti infortunato Giovanni Simeone, che era subentrato in campo al 66′ minuto al posto di Raspadori. L’entrata non è stata fortunata per l’attaccante argentino che è stato sostituto all’82′ minuto del secondo tempo per un problema fisico. Al suo posto Politano. Al momento non si hanno notizie certe sull’entità dell’infortunio, ma Simeone è sembrato abbastanza dolorante.

Dopo un’azione al limite dell’area del Lecce, il Cholito si è accasciato a terra toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Ha provato a rientrare, ma nulla da fare. Il dolore lo ha bloccato. Seguiranno aggiornamenti già nella giornata di domani, quando Simeone si sottoporrà a tutti i controlli del caso. Ma il suo infortunato non fa ben sperare Spalletti in vista della Champions League, con anche Osimhen in dubbio.