Rafael Leao, campione sì o no? La risposta di Balotelli spiazza tutti (FOTO)

Balotelli ha grande considerazione nei confronti di Leao: su Instagram ha scritto delle parole molto chiare.

La partita di Napoli è stato uno dei tanti esempi di ciò che è in grado di fare Rafael Leao. Purtroppo in questo 2023 non lo abbiamo visto particolarmente brillare, però la speranza è che il match di domenica scorsa rappresenti un punto di svolta. Per lui e per il Milan.

L’esterno portoghese ha un potenziale enorme e deve riuscire a sfruttarlo con continuità. Certamente può essergli di aiuto il fatto di essere stato nuovamente schierato sulla fascia sinistra, una posizione che preferisce rispetto a quella di seconda punta. Lì in grado di esprimersi al meglio e lo abbiamo visto in maniera evidente soprattutto nella passata stagione, quando è stato tra i trascinatori nella corsa Scudetto.

Leao, campione sì o no? Risponde Balotelli

Il Milan crede ciecamente in Leao e anche per questo gli ha formulato una ricca offerta per il rinnovo del contratto. Però c’è chi ha dei dubbi sul suo valore e insinua che non diventerà mai un campione. Solo il tempo darà le risposte.

Intanto, c’è chi sembra avere le idee abbastanza chiare su Rafa. Ci riferiamo a Mario Balotelli al quale su Instagram è stata fatta la seguente domanda: “Secondo te Leao può arrivare ad essere uno dei migliori al mondo. Pare un fuoriclasse come te“.

L’attuale attaccante del Sion ha risposto in maniera netta: “Per me lo è già. Se continua così lo sarà ancora di più“. Nessuna perplessità da parte sua sul numero 17 del Milan, che a suo avviso è già un top player.

La carriera di Balotelli al Milan

Balotelli è l’ultimo giocatore, prima di Leao, che con la maglia rossonera era riuscito a realizzare almeno 10 gol per due stagioni di fila prima di compiere 24 anni.

L’attaccante 32enne era arrivato al Milan nel gennaio 2013 proveniente dal Manchester City e fu importante nella conquista della qualificazione in Champions League: 12 gol in 13 presenze. Nella stagione seguente 18 reti totali in 41 partite, poi la cessione al Liverpool e il ritorno in prestito nell’annata 2015/2016 senza lasciare traccia (3 gol in 23 match).

Successivamente la sua carriera è proseguita positivamente al Nizza, prima del trasferimento al Marsiglia. Nel 2019 è approdato a Brescia, ma ha deluso, e così è stato anche l’anno seguente quando è sceso in Serie B per giocare col Monza. Si è rilanciato in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor e nell’agosto 2022 è approdato in Svizzera nel Sion.