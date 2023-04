Rebic pedina di scambio: “A Roma per il super colpo”

Ante Rebic così come Divock Origi può lasciare il Milan a fine stagione. Si giocano entrambi la conferma in questi ultimi due mesi ma nel frattempo si parla di un’ipotesi clamorosa

Stasera il Milan tornerà in campo per sfidare l’Empoli. Stefano Pioli, dopo il grande successo contro il Napoli, si aspetta risposte importanti da tutti i suoi uomini.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Milanello, i rossoneri sarebbero pronti giocare con una formazione molto diversa rispetto a quella ammirata al Maradona. Sì, perché il tecnico di Parma starebbe pensando di dare spazio a chi ha giocato meno, per avere elementi più freschi per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Come detto, nei giorni scorsi, vanno verso la panchina sia Simon Kjaer che Brahim Díaz, con Thiaw e Saelemaekers titolari. Ma il belga e il tedesco non dovrebbero essere le uniche novità.

Stefano Pioli, infatti, starebbe pensando di cambiare tutto l’attacco. Stando alle ultime informazioni raccolte vanno verso la panchina anche Rade Krunic pronto a lasciar spazio a Tommaso Pobega, e Rafael Leao e Olivier Giroud. Il portoghese non si è allenato bene negli ultimi giorni per qualche noia muscolare e può lasciare spazio ad Ante Rebic. Ha buone possibilità di giocare, infine, anche Divock Origi.

Il match contro l’Empoli sarà dunque una sfida importante per tutti. Soprattutto per i due attaccanti che rischiano il taglio a fine stagione. Rebic e Origi stanno vivendo un periodo complicato. I gol realizzati fin qui sono stati solamente cinque, tre per il croato e due per il belga. Hanno bisogno di dare risposte concrete per far sì che il loro futuro sia ancora con il Milan.

Addio ai due attaccanti: super affari in vista

Nel frattempo continuano a susseguirsi le voci che vorrebbero l’ex Eintracht e Liverpool lontano da Milano. Anche Carlo Pellegatti, riprendendo notizie dal web, ne ha parlato sul proprio canale YouTube:

“Ci sono indiscrezioni che parlano di interessamenti per loro. Sarebbe interessante. Ho letto che la Lazio sarebbe interessata a Rebic. Ve la dico come l’ho letta, addirittura il Milan potrebbe inserirlo per l’acquisto di Milinkovic-Savic. Ripeto, ve la riporto. Io e tutti voi diciamo, magari. Speriamo che sia vera questa indiscrezione che ho letto. Sempre su un sito inglese si parla di 15 milioni di euro per Origi da parte dell’Aston Villa. Io ve la riporto come l’ho letta“. Sarebbe certamente un super affare, ma di difficile realizzazione, quello che porterebbe Rebic a Roma, con il serbo a Milano.