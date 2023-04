Calciomercato Milan, via Origi: sostituto low cost dalla Serie A

Dubbio Ibrahimovic, ma Origi sembra destinato a lasciare il Milan: il sostituto potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

Il reparto offensivo del Milan si regge praticamente solo su Rafael Leao e Olivier Giroud, i numeri dicono questo. Il resto dei compagni non sta contribuendo sufficientemente a livello di assist e gol.

In vista della prossima stagione è necessario intervenire per rinforzare l’attacco. Paolo Maldini e Frederic Massara saranno chiamati a migliorare la squadra, sperando di poter usufruire dei soldi derivanti dalla eventuale qualificazione alla Champions League. Questo è un obiettivo da non fallire, altrimenti il calciomercato cambierebbe inevitabilmente. I ragazzi di Stefano Pioli non possono mancare il quarto posto finale nella classifica della Serie A.

Calciomercato Milan, addio Origi e dubbio Ibrahimovic: rinforzo in Italia?

Uno dei volti nuovi del Milan in attacco ha sicuramente deluso, ci riferiamo a Divock Origi. L’ex Liverpool non è mai stato un goleador e ha anche dovuto fare i conti con qualche problema fisico, però il suo rendimento è stato davvero scadente. Se arriveranno delle offerte, verranno valutate.

È in dubbio anche la permanenza di Zlatan Ibrahimovic, che tra età avanzata e infortuni non può dare garanzie. Il 41enne svedese ha già dichiarato di voler continuare a giocare per un’altra stagione, ma il rinnovo del suo contratto è fortemente in bilico.

La sensazione è che un nuovo centravanti arriverà a Milanello, da capire il tipo di profilo. Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, a Bologna sta circolando la notizia di un interessamento serio per Marko Arnautovic. In questa stagione 8 gol in 16 presenze in campionato.

Carriera e numeri di Arnautovic

Arnautovic ha 33 anni (saranno 34 il 19 aprile) e un contratto fino a giugno 2025. Il Bologna potrebbe lasciarlo partire se arrivasse una chiamata importante. Considerata l’età, il club emiliano non potrebbe fissare un prezzo troppo alto per il cartellino. Visto che prende 3 milioni di euro netti annui, non ci sarebbe grande ostruzionismo di fronte a una cessione.

L’attaccante austriaco era approdato una prima volta in Italia nel 2009, quando l’Inter lo pescò dal Twente (14 gol e 10 assist in 59 partite). Con la maglia nerazzurra solo 3 presenze, ma comunque festeggia la tripletta Scudetto-Coppa Italia-Champions League con José Mourinho in panchina. Successivamente è stato venduto al Werder Brema, dove è rimasto per tre stagioni: 16 reti e 13 assist in 84 match.

Nel 2013 lo Stoke City lo porta in Premier League: 26 gol e 32 assist in 145 gare prima che il West Ham investa circa 25 milioni per assicurarselo. Con gli Hammers realizza 22 reti e 12 assist in 65 partite, poi si va tentare dalla ricca offerta dello Shanghai SIPG e si trasferisce in Cina nell’estate 2019. 20 gol e 4 assist in 39 incontri, poi l’approdo a Bologna. Finora in rossoblu 23 marcature e 2 assist in 53 gare.